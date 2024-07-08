Атака РФ на Києві: уже відомо про 7 загиблих, в "Охматдиті" під завалами люди

Внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу Києва відомо про сімох загиблих. Під завалами у дитячій лікарні "Охматдит" можуть перебувати ще люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"На цю мить маємо сім загиблих. Аварійні роботи продовжуються безпосередньо тут у дитячій лікарні "Охматдит". Корпуси, які розбирають зараз волонтери, медичний персонал, поліцейські, працівники ДСНС. Зараз ще будуть сили з Національної гвардії для того, щоб швидко розібрати завали й врятувати можливо людей, які там знаходяться зараз під", - заявив Клименко.

За словами голови МВС, наразі рятувальники мають три години так званого "золотого часу", аби врятувати тих, хто може перебувати під завалами у лікарні. Перед цим було врятовано ще одну людина.

"Зараз чекаємо важку техніку, яка після розборів завалів вручну, буде підіймати плити для того, щоб подивитись й максимально зробити, щоб спасти людей", - додав він.

Зокрема станом на зараз у Києві відомо про 25 постраждалих.

Наслідки масованого обстрілу України

Як розповів Клименко, росіяни також обстріляли Дніпро, Кривий Ріг та Донецьку область. Внаслідок обстрілу відомо про близько 20 загиблих людей. Зокрема півсотні отримали поранення.

"Рятувальники, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, психологи - усі наші служби із залученням інженерної техніки працюватимуть безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи. Ми вже облаштовуємо пункти психологічної допомоги, працюють групи слідчих, які фіксують ці злочини. Кожен, хто потребує допомоги, може звернутися до будь-якого працівника системи МВС", - додав голова МВС.

Ракетний обстріл Києва

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