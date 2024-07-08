RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Киеву: есть попадание в дом в центральном районе, один подъезд разрушен

Фото: последствия обстрела Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 июля, во время массированного обстрела Киева российские террористы попали по жилому дому Шевченковского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Виталия Кличко.

По словам Кличко, в результате удара были повреждены подъезды. Один подъезд был разрушен. 

"Происходит эвакуация жильцов", - добавил он. 

Ракетный обстрел Киева

Около 09:50 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. После пуска ракет стало известно о работе противовоздушной обороны (ППО) в Киевской области и Киеве. Позже Киевская городская военная администрация (КМВА) заявила о падении обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В Шевченковском районе пострадала детская больница "Охмадит", спасатели работают на месте завалов.

По словам Клименко, по состоянию на сейчас известно о: 

  • 7 погибших;
  • 25 пострадавших в Киеве.

Все подробности массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине