Ракетний удар по Києву: є влучання у будинок у центральному районі, один під'їзд зруйновано

Сьогодні, 8 липня, під час масованого обстрілу Києва російські терористи поцілили по житловому будинку Шевченківського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Віталія Кличка.

За словами Кличка, внаслідок удару були пошкоджені підʼїзди. Один під'їзд було зруйновано.

"Відбувається евакуація мешканців", - додав він.

Ракетний обстріл Києва

Близько о 09:50 в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Після пуску ракет стало відомо про роботу протиповітряної оборони (ППО) у Київській області та Києві. Пізніше Київська міська військова адміністрація (КМВА) заявила про падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", наразі рятувальники працюють на місці завалів.

За словами Клименка, станом на зараз відомо про:

7 загиблих;

25 постраждалих у Києві.

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.