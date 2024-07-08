Ракетный удар по Киеву: есть попадание в дом в центральном районе, один подъезд разрушен

Сегодня, 8 июля, во время массированного обстрела Киева российские террористы попали по жилому дому Шевченковского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Виталия Кличко.

По словам Кличко, в результате удара были повреждены подъезды. Один подъезд был разрушен.

"Происходит эвакуация жильцов", - добавил он.

Ракетный обстрел Киева

Около 09:50 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. После пуска ракет стало известно о работе противовоздушной обороны (ППО) в Киевской области и Киеве. Позже Киевская городская военная администрация (КМВА) заявила о падении обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В Шевченковском районе пострадала детская больница "Охмадит", спасатели работают на месте завалов.

По словам Клименко, по состоянию на сейчас известно о:

7 погибших;

25 пострадавших в Киеве.

Все подробности массированного обстрела - в материале РБК-Украина.