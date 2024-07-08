Ракетный удар по Киеву: есть попадание в дом в центральном районе, один подъезд разрушен
Сегодня, 8 июля, во время массированного обстрела Киева российские террористы попали по жилому дому Шевченковского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Виталия Кличко.
По словам Кличко, в результате удара были повреждены подъезды. Один подъезд был разрушен.
"Происходит эвакуация жильцов", - добавил он.
Ракетный обстрел Киева
Около 09:50 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. После пуска ракет стало известно о работе противовоздушной обороны (ППО) в Киевской области и Киеве. Позже Киевская городская военная администрация (КМВА) заявила о падении обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
В Шевченковском районе пострадала детская больница "Охмадит", спасатели работают на месте завалов.
По словам Клименко, по состоянию на сейчас известно о:
- 7 погибших;
- 25 пострадавших в Киеве.
Все подробности массированного обстрела - в материале РБК-Украина.
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