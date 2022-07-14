ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему: подозрение объявили топ-чиновникам

Новина українською →
Киев, Четверг 14 июля 2022 12:17
В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему: подозрение объявили топ-чиновникам Фото: В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук, Владислав Красинский

В Госпродпотребслужбе правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему. В результате практически все топ-руководителям объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По данным информированных источников РБК-Украина, речь идет об Андрее Лордкипанидзе. Два дня назад правительство назначило его и.о. Госпотребслужбы Украины.

Руководители Госпотребслужбы пытались создать подконтрольное предприятие, которое в течение всего текущего года должно было незаконно "освоить" более 650 млн гривен из госбюджета. При этом главной задачей компании было участие в тендерных процедурах.

Чиновники нашли соучастников, с которыми распределили роли и согласовали этапы выполнения схемы. Так, чиновники рассчитывали, что для старта "предприятия" необходимо 2,5 млн гривен. После чего Госпотребслужба объявила тендер на разработку базы данных электронного госреестра кормовых добавок, на что было выделено 2,6 млн гривен из бюджета страны.

"Тендер выиграла аффилированная с госучреждением фирма. И это при том, что по сравнению с другими участниками тендерной процедуры данная фирма предложила самую высокую цену", - говорится в сообщении.

СБУ выявила, что "победитель" тендера предоставил Госпотребслужбе "готовый реестр" через сутки после того, как был подписан договор. Фирма получила за "работу" 2,3 млн гривен, однако после проверки СБУ оказалось, что база данных реестра отсутствует.

Фигурантам уже сообщили подозрения. Среди них:

  • и.о. главы Госпродпотребслужбы;
  • заместитель главы Госпродпотребслужбы;
  • директор финансового департамента Госпродпотребслужбы;
  • руководитель сектора государственных закупок Госпродпотребслужбы;
  • и.о. директора одного из государственных предприятий;
  • руководитель частной компании.

Их подозревают в присвоении и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему. Злоумышленники ввозили военный товар из-за границы под видом "гуманитарки".

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Государственная пограничная служба
NEWS
В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему: подозрение объявили топ-чиновникам
В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему: подозрение объявили топ-чиновникам
DAILY
Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ