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Президент Италии не принял отставку Драги

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Рим, Четверг 14 июля 2022 21:08
Президент Италии не принял отставку Драги Фото: итальянский премьер Марио Драги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Италии Серджио Матарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter итальянского президента.

Сообщается, что сегодня Матарелла встретился с Драги в Квиринальском дворце.

"Президент не принял отставку и предложил премьеру явиться в парламент и выступить, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания сената", - говорится в сообщении.

Таким образом, в парламенте Италии должно пройти отдельное голосование, которое покажет, располагает ли нынешнее правительство поддержкой большинства.

Отметим, сегодня Драги сохранил свой пост по итогам голосования за вотум недоверия. Но из-за того, что "Движение пяти звезд", которое является ключевым союзником коалиции, отказалось голосовать, будущее правительства было поставлено под вопрос.

В связи с этим Драги заявил, что пакт доверия, который поддерживал правительство национального единства, перестал действовать, и объявил об отставке.

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