Президент Италии не принял отставку Драги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter итальянского президента.

Сообщается, что сегодня Матарелла встретился с Драги в Квиринальском дворце.

"Президент не принял отставку и предложил премьеру явиться в парламент и выступить, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания сената", - говорится в сообщении.

Таким образом, в парламенте Италии должно пройти отдельное голосование, которое покажет, располагает ли нынешнее правительство поддержкой большинства.

Отметим, сегодня Драги сохранил свой пост по итогам голосования за вотум недоверия. Но из-за того, что "Движение пяти звезд", которое является ключевым союзником коалиции, отказалось голосовать, будущее правительства было поставлено под вопрос.