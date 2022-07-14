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"Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером

Новина українською →
Украина, Четверг 14 июля 2022 10:40
"Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером Фото: Игор Йовичевич (в центре) возглавил "Шахтер" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Новым наставником донецкого "Шахтера" прогнозируемо стал бывший главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Хорватский специалист присоединился к "горнякам". Сегодня же отечественный гранд начнет подготовку к грядущему сезону под руководством нового тренерского штаба.

Йовичевич подписал с "Шахтером" 2-летний контракт. Ранее он на протяжении почти двух лет работал во главе СК "Днепр-1" и вывел "спортклубовцев" в Лигу Европы. Также 48-летний хорват тренировал загребское "Динамо", словенский "Целе" и львовские "Карпаты".

Йовичевич-футболист является воспитанником "Динамо Загреб". В 1991-1995 гг. находился в структуре мадридского "Реала", но за первую команду "сливочных" так и не смог дебютировать. После тяжелой травмы балканец недолго поиграл на Дальнем Востоке и "Карпатах".

В понедельник "Шахтер" объявил об уходе Де Дзерби с должности наставника команды. Итальянский специалист договорился о досрочном прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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Шахтер Днепр-1
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