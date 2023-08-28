Ракетна небезпека. У низці областей України оголошена повітряна тривога

Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак почали звучати близько четвертої ночі початку у південних областях, а після - у центральних, північних та східних регіонах.

Військові попередили, що зафіксовано ракетну небезпеку для цих областей. Також у ПС заявили про ймовірні пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Жителів областей, де оголошена повітряна тривога, закликають не ігнорувати сигнали, прямувати в укриття та дотримуватися правила "двох стін".

Пізніше війскові повідомили про роботу ППО у Дніпропетровській області.

Згодом сигнали про загрозу повітряних атак залунали також у низці областей на заході країни.

Карта повітряної тривоги в Україні вночі 28 серпня

Скасування тривог

Близько п'ятої ранку в командуванні Повітряних сил заявили про відміну ракетної загрози по областях.

Натомість у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, додали військові.

Повітряні атаки РФ по Україні

Російські окупанти продовжують здійснювати ракетні та дронові удари по території України. Як поінформували представники Сил оборони півдня України, 27 серпня вдень війська РФ відновили чергування ракетоносіїв у Чорному морі, через що зафіксовано високу загрозу ракетного обстрілу по нашій країні.

Нагадаємо, що минулої ночі окупанти влаштували чергову повітряну атаку по території України, і повітряна тривога була оголошена по всій країні.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 27 серпня ворог випустив групу ракет з авіації Ту-95МС.

Системи ППО, зокрема, працювали в Черкаській області, а також на підступах до Києва, де було чути звуки вибухів в результаті повітряного бою при відбитті атаки. Пізніше стало відомо, що ракетні противники, які летіли на Київ, були збиті, і у столиці руйнувань та жертв немає.