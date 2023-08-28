Ракетна небезпека. У низці областей України оголошена повітряна тривога

В Україні в низці областей оголосили повітряну тривогу вночі 28 серпня через небезпеку завдання російськими окупантами ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак почали звучати близько четвертої ночі початку у південних областях, а після - у центральних, північних та східних регіонах.
Військові попередили, що зафіксовано ракетну небезпеку для цих областей. Також у ПС заявили про ймовірні пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Жителів областей, де оголошена повітряна тривога, закликають не ігнорувати сигнали, прямувати в укриття та дотримуватися правила "двох стін".
Пізніше війскові повідомили про роботу ППО у Дніпропетровській області.
Згодом сигнали про загрозу повітряних атак залунали також у низці областей на заході країни.
Карта повітряної тривоги в Україні вночі 28 серпня
Близько п'ятої ранку в командуванні Повітряних сил заявили про відміну ракетної загрози по областях.
Натомість у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, додали військові.
Російські окупанти продовжують здійснювати ракетні та дронові удари по території України. Як поінформували представники Сил оборони півдня України, 27 серпня вдень війська РФ відновили чергування ракетоносіїв у Чорному морі, через що зафіксовано високу загрозу ракетного обстрілу по нашій країні.
Нагадаємо, що минулої ночі окупанти влаштували чергову повітряну атаку по території України, і повітряна тривога була оголошена по всій країні.
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 27 серпня ворог випустив групу ракет з авіації Ту-95МС.
Системи ППО, зокрема, працювали в Черкаській області, а також на підступах до Києва, де було чути звуки вибухів в результаті повітряного бою при відбитті атаки. Пізніше стало відомо, що ракетні противники, які летіли на Київ, були збиті, і у столиці руйнувань та жертв немає.
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