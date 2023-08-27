Росія на чергування в Чорне море вивела ракетоносій: скільки "Калібрів"

Росіяни поновили чергування ракетоносіїв в Чорному морі. Через це є висока загроза ракетних обстрілів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

З Новоросійська вийшов фрегат "Адмірал Ессен". Спорядження такого ракетоносія - 8 "Калібрів".

"Рівень ракетної загрози залишається високим. Дослухайтесь до сигналів повітряних тривог. Дійте оперативно і зібрано", - закликали військові.

Ракетні удари РФ по Україні вночі 27 серпня

Цієї ночі війська РФ влаштували чергову повітряну атаку по території України, і повітряна тривога була оголошена по всій країні.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили групу ракет з авіації Ту-95МС. Залетівши на територію України, ворожі ракети були зафіксовані у багатьох областях - вони часто змінювали курс.

Системи ППО, зокрема, працювали в Черкаській області, а також на підступах до Києва, де було чути звуки вибухів в результаті повітряного бою при відбитті атаки.

Пізніше стало відомо, що ракетні противники, які летіли на Київ, були збиті, і у столиці руйнувань та жертв немає.

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