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Нічна ракетна атака: У Черкаській області працює ППО

Неділя 27 серпня 2023 04:48
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Нічна ракетна атака: У Черкаській області працює ППО Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Черкаській області під час повітряної тривоги через ворожу ракетну атаку вночі 27 серпня в регіоні працюють системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурця.

Чиновник попередив мешканців області про підвищену небезпеку через ракетну атаку.

"Увага. Підвищена небезпека. В області працює ППО", - написав керівник регіону.

Також у місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів в області. Вони можуть бути результатом роботи ППО по ворожих повітряних цілях.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про запуск російськими окупантами крилатих ракет по Україні з літаків Ту-95МС.

Ракетна атака вночі 27 серпня

Російські окупанти цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку територією України. Повітряна тривога була оголошена по всій країні.

За даними командування ПС, група ворожих ракет, випущена з авіації Ту-95МС, зафіксована на території України близько 03:50. Після цього ракети противника кілька разів змінювали курс. У мережі у низці областей почали з'являтися повідомлення про роботу ППО.

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