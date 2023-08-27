Нічна ракетна атака: У Черкаській області працює ППО
У Черкаській області під час повітряної тривоги через ворожу ракетну атаку вночі 27 серпня в регіоні працюють системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурця.
Чиновник попередив мешканців області про підвищену небезпеку через ракетну атаку.
"Увага. Підвищена небезпека. В області працює ППО", - написав керівник регіону.
Також у місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів в області. Вони можуть бути результатом роботи ППО по ворожих повітряних цілях.
Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про запуск російськими окупантами крилатих ракет по Україні з літаків Ту-95МС.
Ракетна атака вночі 27 серпня
Російські окупанти цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку територією України. Повітряна тривога була оголошена по всій країні.
За даними командування ПС, група ворожих ракет, випущена з авіації Ту-95МС, зафіксована на території України близько 03:50. Після цього ракети противника кілька разів змінювали курс. У мережі у низці областей почали з'являтися повідомлення про роботу ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.