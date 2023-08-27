Пуски ракет із Ту-95МС. В Україні оголосили повітряну тривогу

У багатьох областях України, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога в ніч проти 25 серпня, через ворожу ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про загрозу повітряних атак окупантів зазвучали спочатку на сході країни, а пізніше почали швидко поширюватися на південні, центральні та північні області.

Близько 03:35 тривога також була оголошена у столиці, а потім і на Київщині.

"В областях, де оголошено повітряну тривогу - ракетна небезпека! Пуски крилатих ракет з Ту-95МС.", - попередили у ПС.

Близько четвертої години ночі тривога розширилася і на західні області.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 27 серпня

Повітряні атаки РФ по Україні

Останні кілька місяців російські загарбники посилено атакують Україну за допомогою ракет та дронів. Окупанти націлюються як на цивільну інфраструктуру, так і на аеродроми чи порти. Внаслідок ворожих атак гинуть і отримують поранення мирні жителі.

В ніч на 25 серпня росіяни двічі атакували Одеську область ракетами. Усі ракети були збиті, а інформації про пошкодження поки немає. Окрім того, повідомлялося, що сили ППО знищили ракету та дрон у Дніпропетровській області. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід у Грушівській громаді.

Нагадаємо також, що 25 серпня протягом дня в Україні шість разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про зльоти російських винищувачів МіГ-31К. Цей літак є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал", яку складно збити силам ППО. На щастя, повідомлень про обстріли не надходило.

Проте росіяни під час постійних повітряних тривог запустили два "Шахеди" з південно-східного напрямку. Сили ППО збили обидва безпілотники у Харківській області.