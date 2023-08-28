Ракетная опасность. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак стали звучать около четырех ночи начала в южных областях, а после - в центральных, северных и восточных регионах.

Военные предупредили, что зафиксирована ракетная опасность для этих областей. Также в ВС заявили о вероятных пусках крылатых ракет типа "Калибр" с акватории Черного моря.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают не игнорировать сигналы, направляться в укрытия и соблюдать правило "двух стен".

Позже военные сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области.

Впоследствии сигналы об угрозе воздушных атак раздались также в ряде областей на западе страны.

Карта воздушной тревоги в Украине ночью 28 августа

Отмена тревог

Около пяти утра в командовании Воздушных сил заявили об отмене ракетной угрозы по областям.

В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, добавили военные.

Воздушные атаки РФ по Украине

Российские оккупанты продолжают совершать ракетные и дроновые удары по территории Украины. Как проинформировали представители Сил обороны юга Украины, 27 августа днем войска РФ возобновили дежурство ракетоносителей в Черном море, из-за чего зафиксирована высокая угроза ракетных обстрелов по нашей стране.

Напомним, что прошлой ночью оккупанты устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, и воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 27 августа враг выпустил группу ракет из авиации Ту-95МС.

Системы ПВО, в частности, работали в Черкасской области, а также на подступах к Киеву, где были слышны звуки взрывов в результате воздушного боя при отражении атаки. Позже стало известно, что летевшие на Киев ракетные противники были сбиты, и в столице разрушений и жертв нет.