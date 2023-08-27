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В Київській області пролунали вибухи: працює ППО

Неділя 27 серпня 2023 05:12
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В Київській області пролунали вибухи: працює ППО Фото: в Київській області працює ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 27 серпня в Київській області пролунали вибухи - влада повідомляє про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Повідомлення про роботу ППО поступило о 05:08 ранку. На цей момент по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав всіх не знімати роботу ППО.

Ракетна атака вночі 27 серпня

В ніч на 27 серпня окупанти знову завдали масованої повітряної атаки по території України. Близько 3:50 в повітряному просторі була зафіксована група ракет, випущених з Ту-95МС.

Ракети декілька разів змінювали курс, повідомлялось, що в Черкаській області ППО працювало по ворожим цілям.

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