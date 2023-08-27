Ракетна атака на Київ: ППО знищила ворожі цілі, руйнувань немає

У Київській області на підступах до столиці під час нічної ракетної атаки 27 серпня силами та засобами протиповітряної оборони ворожі цілі було знищено. У відбиття атаки противника у Києві немає руйнувань та жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка .

Чиновник зазначив, що за попередньою інформацією цієї ночі з району Каспійського моря війська РФ випустили по території України з літаків стратегічної авіації Ту-95МС крилаті ракети типу Х-101/555/55.

"Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", - розповів він.

Також керівник КМВА додав, що офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей буде повідомлено Повітряними Силами після узагальнення даних.

Нічна ракетна атака 27 серпня

Російські окупанти цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по території України. Повітряна тривога була оголошена по всій країні.

За даними командування ПС, група ворожих ракет, випущена з авіації Ту-95МС, зафіксована на території України близько 03:50. Після цього ракети противника кілька разів змінювали курс. У мережі у низці областей почали з'являтися повідомлення про роботу ППО.

Системи протиповітряної оборони, зокрема, працювали в Черкаській області, а також на підступах до Києва, де було чути звуки вибухів в результаті повітряного бою при відбитті атаки.