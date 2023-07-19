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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО

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Одеса, Середа 19 липня 2023 01:20
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі під час повітряної тривоги вночі 19 липня пролунали вибухи, працює протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Вибухи в Одесі були чутні близько першої години ночі. Їх було кілька.

"Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не підходьте до вікон, не знімайте та не викладайте роботу сил ППО!" - написав чиновник.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, та оголосили про ракетну небезпеку в Одеській, а також Миколаївській та Херсонській областях на півдні країни.

Також є ракетна загроза в інших регіонах - у центрі, на півночі та сході країни. Нині карта повітряних тривог виглядає так:

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО

Повторні вибухи

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано повторні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Близько другої години ночі в Одесі знову пролунали вибухи.

"Зафіксовано повторні пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку! Одеська область - залишайтесь в укриттях!" - заявили у командуванні ПС.

Нічна повітряна атака 19 липня

Війська РФ знову влаштували повітряну атаку по території України, із застосуванням ракет та ударних дронів. Тривоги були оголошені після опівночі у багатьох областях. У місцевих пабліках почали з'являтися повідомлення про роботу ППО у низці регіонів.

Як попереджали у Повітряних силах, зафіксовано ракетні залпи "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Також окупанти застосовують ударні БПЛА, а на території РФ злетіла стратегічна авіація, яка є носіями ракет.

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Одеса вибухи ракетна атака ПВО
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