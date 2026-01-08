Ракетна атака на РФ: Бєлгород охопив блекаут, а в Орлі вибухи в районі ТЕЦ

Удар по Бєлгороду

Місцеві пабліки РФ пишуть, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі після повітряної тривоги і подальшого ракетного удару настав блекаут. Були атаковані підстанції і ТЕЦ.

"Ракетного удару в Бєлгороді було завдано по підстанції "Сторожова", імовірно, також під час ракетного удару постраждали інші вузли енергоінфраструктури - знеструмлено все місто", - пише один із пабліків у Telegram.

Ще один із місцевих каналів повідомляє, що було атаковано ТЕЦ "Луч" у Бєлгороді.

"Після ракетного удару по електропідстанції і ТЕЦ "Луч" у Бєлгороді світло також зникло в сусідніх населених пунктах і в Шебекіно", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що ракетний обстріл Бєлгорода, пошкодження інфраструктури та блекаут підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков.

"Попередньо, постраждалих немає. Є серйозні пошкодження на об'єкті інфраструктури. Усі оперативні служби працюють на місцях. Інформація про наслідки уточнюється", - написав він у своєму Telegram-каналі.

"Приліт" в Орел

Водночас ракети дісталися російського Орла. Там також повідомляють про атаку на теплоелектростанцію - у росіян проблеми з електрикою та водопостачанням.

"В Орел в черговий раз прилетіли хороші ракети. Бути добру. Повідомляють про вибухи в районі ТЕЦ і проблеми зі світлом", - пише один із проукраїнських пабліків, коментуючи кадри обстрілу.

"В Орла проблеми зі світлом і водою, під атакою місцева ТЕЦ", - повідомляє місцевий російський Telegram-канал.