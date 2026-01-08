Ракетная атака на РФ: Белгород охватил блэкаут, а в Орле взрывы в районе ТЭЦ

Удар по Белгороду

Местные паблики РФ пишут, что в Белгороде и Белгородском районе после воздушной тревоги и последующего ракетного удара наступил блэкаут. Были атакованы подстанции и ТЭЦ.

"Ракетный удар в Белгороде был нанесен по подстанции "Сторожевая", вероятно, также при ракетном ударе пострадали другие узлы энергоинфратуктуры - обесточен весь город", - пишет один из пабликов в Telegram.

Еще один из местных каналов сообщает, что была атакована ТЭЦ "Луч" в Белгороде.

"После ракетного удара по электроподстанции и ТЭЦ "Луч" в Белгороде свет также пропал в соседних населенных пунктах и в Шебекино" - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ракетный обстрел Белгорода, повреждения инфраструктуры и блэкаут подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.

"Прилет" в Орел

В то же время ракеты добрались до российского Орла. Там также сообщается об атаке на теплоэлектростанцию - у россиян проблемы с электричеством и водоснабжением.

"В Орел в очередной раз прилетели хорошие ракеты. Быть добру. Сообщают о взрывах в районе ТЭЦ и проблемах со светом", - пишет один из проукраинских пабликов, комментиуя кадры обстрела.

"У Орла проблемы со светом и водой, под атакой местная ТЭЦ", - сообщает местный российский Telegram-канал.