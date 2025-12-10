Бєлгородська ТЕЦ під ударом: вибухи чути в місті, частина будинків без світла

Ввечері 10 грудня в Бєлгороді декілька разів оголошували ракетну небезпеку, після чого в деяких будинках пропало електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вперше сигнал про ракетну небезпеку прозвучав о 19:17, повторно її оголошували о 19:33. Місцева влада закликала громадян пройти в укриттях та дотримуватися заходів безпеки.

В цей час в соцмережах жителі Бєлгорода повідомляли про дуже гучні звуки над містом.

За даними губернатора області Вячеслава Гладкова, системи протиповітряної оборони успішно збили повітряні цілі над Бєлгородом та Бєлгородським округом.

От тільки у деяких будинках поблизу вулиці Калініна та Бєлгородської ТЕЦ тимчасово пропало електропостачання. Наразі невідомо, чи пов’язано це з можливим ударом по ТЕЦ.

Також відомо, що у місті було пошкоджено скління в одному з приватних будинків, а в поселенні Майський уламки пошкодили два автомобілі.

Попередні атаки по Бєлгородській ТЕЦ

Атаки на ТЕЦ у Бєлгороді вже не поодинокі - за останні місяці місто регулярно зазнає ударів по енергетичній інфраструктурі, що призводить до масштабних відключень світла та опалення в регіоні.

Наприклад, у ніч з 8 на 9 листопада 2025 року по теплоелектроцентралі "ТЕЦ "Луч" у Бєлгороді було завдано удару. За повідомленнями місцевих джерел, падіння уламків і пошкодження обладнання призвели до масштабного "блекауту" - понад 20 тисяч мешканців міста залишилися без електроенергії та опалення.

За інформацією українських та міжнародних джерел, унаслідок атаки серйозно постраждали газотурбінні установки ТЕЦ, що виробляли електроенергію для міста. До цього часу станція залишалася однією з останніх діючих електростанцій Бєлгорода після попередніх ушкоджень іншої ТЕЦ.

11 жовтня Бєлгород також опинився під ракетним ударом. Унаслідок обстрілу було пошкоджено ТЕЦ "Луч", більшість районів міста опинилися без світла. А 13 жовтня по російському місту знову прилетіло. Попередньо, було знищено турбіни на Бєлгородській ТЕЦ, через що вона повністю вийшла з ладу.