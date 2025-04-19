Ракетна атака по Харкову: кількість постраждалих зросла до 120 осіб
Унаслідок ракетного удару по Харкову майже 120 осіб постраждали. Серед поранених - діти та люди похилого віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
Унаслідок ракетної атаки по Харкову пошкоджено понад півсотні житлових будинків і більше 30 автомобілів. Профільні служби оперативно ліквідували основні наслідки ворожого удару.
Фото: Олег Синєгубов (t.me/synegubov)
За даними Олега Синєгубова, одна людина загинула, ще майже 120 - отримали поранення. Більшість постраждалих отримали допомогу на місці або звернулися до медзакладів амбулаторно. 17 осіб були госпіталізовані, серед них троє дітей.
Троє пацієнтів перебували у важкому стані.
Упродовж доби після обстрілу ще п’ятеро людей звернулися до лікарів, серед них - двоє дітей. Станом на ранок у лікарнях Харкова залишаються 18 постраждалих.
Серед них четверо дітей: п’ятирічний хлопчик, 12-річний та 15-річна дівчина - у стані середньої тяжкості, ще одна 9-річна дитина - у задовільному стані, її готують до виписки.
Також, серед дорослих двоє пацієнтів залишаються у важкому стані, ще двоє літніх людей - у стані середньої тяжкості. Десятеро - у задовільному стані.
Медики цілодобово надають допомогу постраждалим та борються за життя харків’ян.
Удар по Харкову у Страсну п'ятницю
Нагадаємо, російські окупанти вчора вранці, 18 квітня, обстріляли Харків балістичними ракетами.
Ракети вдарили по житловому кварталу міста в Основ'янському районі, через що велика кількість мирних жителів постраждала, серед них є діти. Раніше повідомлялося про 103 постраждалих.
За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни вдарили по Харкову крилатими ракетами "Іскандер".
Останнім часом росіяни стали частіше застосовувати балістику для ударів по мирних містах. Також ворог використовує касетну бойову частину, що призводить до великої кількості жертв і постраждалих серед мирного населення.
Так, 13 квітня окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами. Загинули 35 людей.
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