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Ракетная атака по Харькову: количество пострадавших возросло до 120 человек

Суббота 19 апреля 2025 15:22
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Ракетная атака по Харькову: количество пострадавших возросло до 120 человек Фото: в Харькове возросло количество пострадавших из-за ракетного удара РФ (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате ракетного удара по Харькову почти 120 человек пострадали. Среди раненых - дети и пожилые люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В результате ракетной атаки по Харькову повреждены более полусотни жилых домов и более 30 автомобилей. Профильные службы оперативно ликвидировали основные последствия вражеского удара.

Ракетная атака по Харькову: количество пострадавших возросло до 120 человекФото: Олег Синегубов (t.me/synegubov)

По данным Олега Синегубова, один человек погиб, еще почти 120 - получили ранения. Большинство пострадавших получили помощь на месте или обратились в медучреждения амбулаторно. 17 человек были госпитализированы, среди них трое детей.

Трое пациентов находились в тяжелом состоянии.

В течение суток после обстрела еще пять человек обратились к врачам, среди них - двое детей. По состоянию на утро в больницах Харькова остаются 18 пострадавших.

Фото: Олег Синегубов (t.me/synegubov

Среди них четверо детей: пятилетний мальчик, 12-летний и 15-летняя девушка - в состоянии средней тяжести, еще один 9-летний ребенок - в удовлетворительном состоянии, его готовят к выписке.

Также, среди взрослых двое пациентов остаются в тяжелом состоянии, еще двое пожилых людей - в состоянии средней тяжести. Десять - в удовлетворительном состоянии.

Медики круглосуточно оказывают помощь пострадавшим и борются за жизнь харьковчан.

Удар по Харькову в Страстную пятницу

Напомним, российские оккупанты вчера утром, 18 апреля, обстреляли Харьков баллистическими ракетами.

Ракеты ударили по жилому кварталу города в Основянском районе, из-за чего большое количество мирных жителей пострадало, среди них есть дети. Ранее сообщалось о 103 пострадавших.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне ударили по Харькову крылатыми ракетами "Искандер".

В последнее время россияне стали чаще применять баллистику для ударов по мирным городам. Также враг использует кассетную боевую часть, что приводит к большому количеству жертв и пострадавших среди мирного населения.

Так, 13 апреля оккупанты атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами. Погибли 35 человек.

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