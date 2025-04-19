Ракетная атака по Харькову: количество пострадавших возросло до 120 человек

В результате ракетного удара по Харькову почти 120 человек пострадали. Среди раненых - дети и пожилые люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В результате ракетной атаки по Харькову повреждены более полусотни жилых домов и более 30 автомобилей. Профильные службы оперативно ликвидировали основные последствия вражеского удара.

Фото: Олег Синегубов (t.me/synegubov)

По данным Олега Синегубова, один человек погиб, еще почти 120 - получили ранения. Большинство пострадавших получили помощь на месте или обратились в медучреждения амбулаторно. 17 человек были госпитализированы, среди них трое детей.

Трое пациентов находились в тяжелом состоянии.

В течение суток после обстрела еще пять человек обратились к врачам, среди них - двое детей. По состоянию на утро в больницах Харькова остаются 18 пострадавших.

Фото: Олег Синегубов (t.me/synegubov

Среди них четверо детей: пятилетний мальчик, 12-летний и 15-летняя девушка - в состоянии средней тяжести, еще один 9-летний ребенок - в удовлетворительном состоянии, его готовят к выписке.

Также, среди взрослых двое пациентов остаются в тяжелом состоянии, еще двое пожилых людей - в состоянии средней тяжести. Десять - в удовлетворительном состоянии.

Медики круглосуточно оказывают помощь пострадавшим и борются за жизнь харьковчан.