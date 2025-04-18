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Удар балістикою по Харкову: кількість постраждалих зросла до 103

Харків, П'ятниця 18 квітня 2025 16:52
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Удар балістикою по Харкову: кількість постраждалих зросла до 103 Фото: у Харкові був "приліт" балістики (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 18 квітня, вдарили по Харкову балістичними ракетами. Наразі відомо про 103 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Кількість постраждалих від сьогоднішнього обстрілу знову збільшилася до 103", - написав Терехов.

Він уточнив, що серед постраждалих - вісім дітей.

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Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 18 квітня, вранці обстріляли Харків балістичними ракетами. Вони атакували Основ'янський район.

Ракети вдарили по житловому кварталу міста, через що велика кількість мирних жителів постраждала.

Згідно з останніми даними, було відомо про 98 постраждалих.

Останнім часом росіяни стали частіше застосовувати балістику для ударів по мирних містах. Також ворог використовує касетну бойову частину, що призводить до великої кількості жертв і постраждалих серед мирного населення.

Схожий удар росіян стався 13 квітня. Окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами. Загинули 35 людей.

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