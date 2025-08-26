Сибіга пояснив Рубіо та європейцям позицію України щодо гарантій безпеки

Глава МЗС Андрій Сибіга пояснив держсекретареві США Марко Рубіо та європейським колегам позицію Києва щодо гарантій безпеки для України, а також подальших кроків до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра в соцмережі Х.

Зокрема, між Сибігою, Рубіо, главами МЗС Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Польщі, Британії, а також главою євродипломатії Каєю Каллас - відбулася телефонна розмова.

За словами Сибіги, бесіда базувалася на попередніх контактах лідерів країн, нещодавньому візиті українського президента Володимира Зеленського до США, та роботі радників з нацбезпеки.

Глава МЗС України підтвердив союзникам, що гарантії безпеки для нашої країни мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними.

"Вони мають бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, правовим та іншими рівнями. Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом", - повідомив міністр.

Також він ще раз підтвердив, що Україна готова до наступних кроків, щоб досягти миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати", - повідомив Сибіга.

Дипломат також наголосив: якщо Росія продовжуватиме відкидати змістовні та конструктивні кроки до миру, вона муситиме зіткнутися з відповідними наслідками. Сибіга уточнив, що говорить про значне посилення санкцій і розширення можливостей для України.

"Я вдячний нашим союзникам за їхню підтримку і єдність. Україна, як і раніше, віддана своїй ролі учасника трансатлантичної безпеки і надійного союзника", резюмував глава українського МЗС.

У Держдепартаменті США теж підтвердили розмову Рубіо із Сибігою та європейськими лідерами. Там деталей не розповіли, але повідомили таке:

"(Сторони - ред.) "домовилися продовжувати координацію дипломатичних зусиль для припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення тривалого переговорного врегулювання", - ідеться в публікації.