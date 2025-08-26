Сибіга пояснив Рубіо та європейцям позицію України щодо гарантій безпеки
Глава МЗС Андрій Сибіга пояснив держсекретареві США Марко Рубіо та європейським колегам позицію Києва щодо гарантій безпеки для України, а також подальших кроків до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра в соцмережі Х.
Зокрема, між Сибігою, Рубіо, главами МЗС Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Польщі, Британії, а також главою євродипломатії Каєю Каллас - відбулася телефонна розмова.
За словами Сибіги, бесіда базувалася на попередніх контактах лідерів країн, нещодавньому візиті українського президента Володимира Зеленського до США, та роботі радників з нацбезпеки.
Глава МЗС України підтвердив союзникам, що гарантії безпеки для нашої країни мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними.
"Вони мають бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, правовим та іншими рівнями. Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом", - повідомив міністр.
Також він ще раз підтвердив, що Україна готова до наступних кроків, щоб досягти миру.
"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати", - повідомив Сибіга.
Дипломат також наголосив: якщо Росія продовжуватиме відкидати змістовні та конструктивні кроки до миру, вона муситиме зіткнутися з відповідними наслідками. Сибіга уточнив, що говорить про значне посилення санкцій і розширення можливостей для України.
"Я вдячний нашим союзникам за їхню підтримку і єдність. Україна, як і раніше, віддана своїй ролі учасника трансатлантичної безпеки і надійного союзника", резюмував глава українського МЗС.
У Держдепартаменті США теж підтвердили розмову Рубіо із Сибігою та європейськими лідерами. Там деталей не розповіли, але повідомили таке:
"(Сторони - ред.) "домовилися продовжувати координацію дипломатичних зусиль для припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення тривалого переговорного врегулювання", - ідеться в публікації.
Гарантії безпеки для України
Після нещодавньої зустрічі глави США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці відбулася ще одна важлива зустріч. 18 серпня до Білого дому прибув президент України Володимир Зеленський та європейські лідери.
Основною темою саміту стали гарантії безпеки для України, які США та країни Європи наразі розробляють і готові надати Києву після угоди про мир із Росією. Відомо, що гарантії безпеки повинні будуть працювати за принципом 5-ї статті НАТО, але за межами Альянсу.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна буде забезпечити для України "значні" гарантії безпеки. Але в цьому процесі також братимуть участь і США. До цього в Пентагоні заявили, що роль США в гарантіях безпеки для України буде мінімальною.
Частина країн Європи в рамках "коаліції рішучих" обговорює відправлення в Україну своїх солдатів у рамках гарантій безпеки, щоб запобігти можливому повторному вторгненню Росії. Також розглядаються й інші варіанти підтримки - у повітрі та на морі.
Крім того, відомо, що США теж можуть надати Україні підтримку з повітря, однак про відправку американських солдатів не йдеться. Про це офіційно повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс.