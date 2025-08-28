ua en ru
Масований удар по Києву: кількість загиблих перевищила 20 осіб

Київ, Четвер 28 серпня 2025 21:20
Масований удар по Києву: кількість загиблих перевищила 20 осіб Фото: у Києві загинула 21 людина внаслідок російської атаки (t.me/tkachenkotymur)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок масованого удару Росії по Києву вночі 28 серпня зросла до 21 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Станом на 20:45 підтверджена загибель 21 людини внаслідок російської атаки на Київ", - повідомив Ткаченко.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.

Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

