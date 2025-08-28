ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Трампа зробили заяву про його реакцію на удар Росії по Києву

Вашингтон, Четвер 28 серпня 2025 21:00
UA EN RU
У Трампа зробили заяву про його реакцію на удар Росії по Києву Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп був незадоволений через російський удар по Києву. Але його це "не здивувало".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт.

У Лівітт запитали, чи згодна вона зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який назвав масований удар Росії по Україні в ніч на 28 серпня кричущим.

"Справа не в тому, чи згодна я, а в тому, що думає президент. А я знаю, що він думає, тому що говорила із ним про це. Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований", - відповіла Лівітт.

Вона нагадала, що Росія вдарила по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. Внаслідок атак українських захисників з ладу було виведено 20% нафтопереробних потужностей Росії.

"Президент уважно стежить за ситуацією, і, на жаль, убивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче її завершити і працює над цим більше, ніж будь-хто", - додала прессекретар.

Вона припустила, що обидві сторони нібито поки що не готові завершити війну самі, і лідери України та РФ "повинні цього захотіти".

Удар Росії по Києву

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти запустили по Україні майже 600 безпілотників і 31 ракету. Основною ціллю ворога був Київ.

Станом на зараз відомо, що загинула щонайменше 21 людина. Серед загиблих - четверо дітей.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, така атака демонструє, що російський диктатор Володимир Путін обирає замість миру балістику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Білий дім Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили