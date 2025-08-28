У Трампа зробили заяву про його реакцію на удар Росії по Києву
Президент США Дональд Трамп був незадоволений через російський удар по Києву. Але його це "не здивувало".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт.
У Лівітт запитали, чи згодна вона зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який назвав масований удар Росії по Україні в ніч на 28 серпня кричущим.
"Справа не в тому, чи згодна я, а в тому, що думає президент. А я знаю, що він думає, тому що говорила із ним про це. Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований", - відповіла Лівітт.
Вона нагадала, що Росія вдарила по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. Внаслідок атак українських захисників з ладу було виведено 20% нафтопереробних потужностей Росії.
"Президент уважно стежить за ситуацією, і, на жаль, убивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче її завершити і працює над цим більше, ніж будь-хто", - додала прессекретар.
Вона припустила, що обидві сторони нібито поки що не готові завершити війну самі, і лідери України та РФ "повинні цього захотіти".
Удар Росії по Києву
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти запустили по Україні майже 600 безпілотників і 31 ракету. Основною ціллю ворога був Київ.
Станом на зараз відомо, що загинула щонайменше 21 людина. Серед загиблих - четверо дітей.
Як зазначав президент України Володимир Зеленський, така атака демонструє, що російський диктатор Володимир Путін обирає замість миру балістику.