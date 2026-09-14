Ракети PAC-2 для Patriot: коли з'явились в Україні та проти чого їх застосовують

Що таке PAC-2 і чим він відрізняється від PAC-3

PAC-2 - це сімейство зенітних керованих ракет для комплексу Patriot, найпоширеніша сучасна модифікація якого має позначення GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical).

Американський оборонний підрядник L3Harris пояснює, що ракета PAC-2 - це одноступеневий твердопаливний перехоплювач наземного базування.

Він спочатку бувзастосований під час війни в Перській затоці та може знищувати тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та літаки за допомогою звичайної осколково-фугасної бойової частини.

Модифікація GEM-T дала змогу PAC-2 ефективніше виявляти цілі з малою радіолокаційною сигнатурою та точніше підриватися поблизу балістичних цілей.

Натомість наступне покоління - PAC-3, починаючи з версії CRI, - підвищило ефективність перехоплення саме завдяки технології прямого влучання (hit-to-kill), що прийшла на зміну класичному осколково-фугасному ураженню.

Хто виробляє PAC-2

Ракети PAC-2 GEM-T виробляє американська компанія Raytheon, підрозділ корпорації RTX. Основні виробничі потужності розташовані у США — зокрема, у липні 2026 року армія США вперше за понад 30 років замовила нову партію PAC-2 GEM-T, щоб компенсувати витрати боєкомплекту під час бойових дій проти Ірану.

Водночас із 2022 року право на виробництво цієї ракети в Європі отримала Німеччина - спільне підприємство Raytheon і MBDA Deutschland COMLOG у баварському Шробенгаузені.

У квітні 2026 року Raytheon також уклала контракт на 3,7 млрд доларів на постачання ракет PAC-2 GEM-T для України, частину яких вироблятимуть саме на цьому німецькому заводі, а частину - у США.

Проти яких цілей застосовують PAC-2

PAC-2 GEM-T призначений для ураження аеродинамічних цілей — літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і безпілотників - на дальності до 160 км. Саме ці ракети, як пише Defence Express, застосовували для боротьби з російською авіацією на значній відстані від лінії фронту у 2023–2024 роках у рамках тактики "блукаючого" Patriot.

Проти балістичних і аеробалістичних ракет ефективними залишаються ракети PAC-3, тоді як можливості PAC-2 у цьому сегменті обмежені.