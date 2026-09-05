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Трамп завуальовано підтримав виробництва ракет Patriot в Україні

00:09 05.09.2026 Сб
3 хв
Лідеру США сподобалась ідея журналістів The Washington Post
aimg Пилип Бойко
Трамп завуальовано підтримав виробництва ракет Patriot в Україні
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Президент США Дональд Трамп поширив публікацію The Washington Post, автор якої пропонує розв'язання проблеми з нестачею таких ракет для української протиповітряної оборони. Одна з ідей - виробництво ракет Patriot в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Truth Social та матеріал WP.

Автор матеріалу вважає, що ліцензування виробництва могло б одночасно допомогти Україні, союзникам США та самим Сполученим Штатам. У публікації зазначається, що США нині змушені балансувати між потребою України в ракетах Patriot, необхідністю поповнювати власні запаси та іншими військовими потребами.

На думку автора статті Марка Тіссена, одним з очевидних рішень є надання Україні ліцензії на виробництво власних перехоплювачів. Президент США вже заявляв про готовність дозволити Україні виготовляти Patriot під час саміту НАТО в Анкарі в липні, нагадує Тіссен у своїй публікації

Однак, як пише автор, відтоді практичного прогресу в цьому питанні не відбулося. Однією з головних перешкод називають побоювання щодо передачі передових американських технологій.

Який варіант пропонують США

Тіссен звертає увагу на те, що Україна не обов'язково має отримати доступ до найсучаснішої версії Patriot - PAC-3 Missile Segment Enhancement.

Передача відповідних технологій Україні, на думку автора, створює ризик їхнього потрапляння до Росії.

Трамп завуальовано підтримав виробництва ракет Patriot в УкраїніТрамп зробив репост статті про ліцензування ракет Patriot для України (фото: Скриншот)

Тому у Washington Post пропонують розглянути спільне виробництво менш технологічних варіантів перехоплювачів.

Один із варіантів - PAC-3 Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE), новий дешевший перехоплювач Lockheed Martin. За даними автора, він забезпечує близько 70% точності більш сучасної версії, водночас коштує менш як половину її вартості.

Іншим варіантом називається старіша ракета PAC-2 GEM-T, яку виробляє Raytheon. Для України вже укладено контракт на виробництво таких ракет на новому підприємстві в Німеччині.

Україні потрібні ракети вже зараз

Автор публікації водночас зазначає, що навіть дозвіл на виробництво не вирішить нагальної проблеми України. Розгортання виробництва потребуватиме часу, тоді як потреба в перехоплювачах існує вже зараз.

Як один із варіантів тимчасового рішення Тіссен пропонує Сполученим Штатам натиснути на Південну Корею, щоб вона передала Україні власні ракети M-SAM II, які він називає "корейським Patriot".

Водночас автор вважає, що в межах потенційної ліцензійної угоди Україна могла б передавати частину вироблених перехоплювачів країнам НАТО для поповнення їхніх запасів. Це, на його думку, дозволило б частково зменшити навантаження на американське виробництво.

Таким чином, поширена Трампом публікація пропонує не просто передати Україні більше готових ракет Patriot, а розглянути можливість залучення української оборонної промисловості до їх виробництва.

Схоже, Трампу приглянулась ця ідея, раз він нею поділився у своїй соцмережі.

Контекст матеріалу

Попри те, що Трамп не поспішає давати сприяти початку виробництва ракет Patriot, у Конгресі наполягають, що Вашингтон і Пентагон мають діяти якомога швидше. Член Палати представників Конгресу США Майк Тернер закликав президента та Пентагон рухатися якомога швидше, щоб Україна могла захиститися.

Нагадаємо, під час зустрічі із Зеленським у Вашингтоні наприкінці липня Трамп заявляв про готовність дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі Patriot за ліцензією.

Втім, уже за кілька днів на засіданні уряду в Кемп-Девіді він заявив, що остаточної домовленості немає, і США мають "дуже обережно ставитися до передачі секретів цієї зброї".

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