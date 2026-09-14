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Трамп заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво Patriot, але є нюанс

11:52 14.09.2026 Пн
2 хв
Трамп розкрив, яку версію ракет дозволять виробляти
aimg Олена Чупровська
Трамп заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво Patriot, але є нюанс Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для системи Patriot, проте йдеться лише про менш сучасну версію озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.

Журналісти запитали в президента США, чи зможе президент України Володимир Зеленський домогтися ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Трамп відповів коротко.

"Менш сучасну версію", - відповів Трамп.

Президент США не уточнив, коли саме може бути ухвалено остаточне рішення щодо передачі ліцензії.

Нагадаємо, 2 вересня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон веде переговори з Києвом щодо надання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

Тим часом ще у серпні колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог пояснив, чому Вашингтон гальмує передачу ліцензії на Patriot.

За його словами, проти виступають самі оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, які побоюються втратити контроль над власними технологіями.

Нагадаємо, на початку вересня президент США поширив публікацію американського видання з можливим варіантом вирішення проблеми.

Автори пропонували дозволити Україні виробництво не найсучаснішої версії перехоплювачів. Серед варіантів називали два типи ракет.

Перший варіант - PAC-3 Adapted Capability Effector - дешевший перехоплювач виробництва Lockheed Martin.

Другий варіант - PAC-2 GEM-T - старіша ракета виробництва Raytheon, яку вже погодилися випускати для України на заводі в Німеччині.

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