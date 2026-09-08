Польща після "Рамштайну" готує Україні пакет допомоги з ППО

Фото: міністр оборони України Євгеній Хмара та Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий під час засідання у форматі "Рамштайн" (t.me/ministry_of_defense_ua)

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Польща за підсумками 36-го засідання "Рамштайн" оголосила про підготовку нового пакета допомоги Україні вартістю 50 млн євро. До нього, зокрема, увійдуть засоби ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Під час засідання партнери обговорили подальше посилення Сил оборони України. Серед головних напрямів допомоги - протиповітряна оборона, безпілотники та боєприпаси. Окремо українська сторона представила партнерам План війни, за яким діють Сили оборони. За підсумками зустрічі країни-партнери оголосили про нові внески для підтримки України на полі бою. Зокрема, Польща готує новий пакет допомоги загальною вартістю 50 млн євро. Частину цієї підтримки спрямують на засоби протиповітряної оборони.