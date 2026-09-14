Ракеты PAC-2 для Patriot: когда появились в Украине и против чего их применяют

Что такое PAC-2 и чем он отличается от PAC-3

PAC-2 - это семейство зенитных управляемых ракет для комплекса Patriot, самая распространенная современная модификация которого имеет обозначение GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical).

Американский оборонный подрядчик L3Harris поясняет, что ракета PAC-2 - это одноступенчатый твердотопливный перехватчик наземного базирования.

Он впервые был применен во время войны в Персидском заливе и способен уничтожать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты с помощью обычной осколочно-фугасной боевой части.

Модификация GEM-T позволила PAC-2 эффективнее обнаруживать цели с малой радиолокационной сигнатурой и точнее подрываться вблизи баллистических целей.

В свою очередь следующее поколение - PAC-3, начиная с версии CRI, - повысило эффективность перехвата именно благодаря технологии прямого попадания (hit-to-kill), которая пришла на смену классическому осколочно-фугасному поражению.

Кто производит PAC-2

Ракеты PAC-2 GEM-T производит американская компания Raytheon, подразделение корпорации RTX. Основные производственные мощности расположены в США - в частности, в июле 2026 года армия США впервые за 30 лет заказала новую партию PAC-2 GEM-T, чтобы компенсировать расходы боекомплекта во время боевых действий против Ирана.

В то же время, с 2022 года право на производство этой ракеты в Европе получила Германия - совместное предприятие Raytheon и MBDA Deutschland COMLOG в баварском Шробенгаузене.

В апреле 2026 года Raytheon также заключила контракт на 3,7 млрд долларов на поставку ракет PAC-2 GEM-T для Украины, часть которых будет производиться именно на этом немецком заводе, а часть - в США.

Против каких целей применяют PAC-2

PAC-2 GEM-T предназначен для поражения аэродинамических целей - самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников - на дальности до 160 км. Именно эти ракеты, как пишет Defence Express, применяли для борьбы с российской авиацией на значительном расстоянии от линии фронта в 2023-2024 годах в рамках тактики "бродящего" Patriot.

Против баллистических и аэробалистических ракет эффективными остаются ракеты PAC-3, в то время как возможности PAC-2 в этом сегменте ограничены.