Польща запросила у США партію ракет для систем Patriot: сума угоди вражає

Польща надала запит до США на закупівлю великої партії ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Угода має посилити оборону країни на тлі загроз у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.pl.

Американський Конгрес отримав запит щодо погодження продажу Польщі 788 зенітних ракет для ЗРК Patriot. Орієнтовна сума угоди може сягнути 5,8 млрд доларів.

Відповідний запит було передано до американського парламенту 15 травня. Йдеться про ракети PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) з дальністю ураження до 160 км.

Ця закупівля є продовженням домовленостей 2018 року, коли Варшава підписала угоду на закупівлю двох батарей MIM-104 Patriot на загальну суму 4,75 млрд доларів. Однак тоді ракети цього типу не входили до пакету.

Продаж оборонного озброєння за програмою Foreign Military Sales (FMS) вимагає проходження кількох етапів погодження: після схвалення Конгресом документ передається у Держдепартамент США, який, через Агентство оборонного співробітництва та безпеки (DSCA) Пентагону, офіційно повідомляє про надання дозволу на угоду.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot - американська система протиповітряної оборони середньої та великої дальності, створена компанією Raytheon. Вона призначена для знищення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Установка оснащена радаром із фазованою антенною решіткою та високоточними ракетами-перехоплювачами.

Комплекс експлуатується з початку 1980-х років та неодноразово проходив модернізацію. Його остання модифікація PAC-3 спеціально адаптована для протидії балістичним ракетам. Patriot перебуває на озброєнні США та низки країн-членів НАТО.