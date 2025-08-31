UA

Ракети "Фламінго" уразили об'єкти ФСБ в окупованому Криму, - ЗМІ

Фото: запуск крилатої ракети "Фламінго" (Fire Point)
Автор: Антон Корж

Українські ракети "Фламінго" уразили російські цілі у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний".

Зазначається, що ударом ракет було уражено прикордонну заставу та базу патрульних катерів поблизу Армянська в Криму. Власні джерела розповіли виданню, що удару завдали ракетами "Фламінго", тоді як ЗМІ раніше писали про ракети "Нептун".

Зранку 30 серпня кілька ракет прилетіло по російських об'єктах. Відео запуску ракет було опубліковано у мережі українським моніторинговим каналом "Николаевский Ванек": з українського узбережжя запустили три ракети. Жодну росіянам не вдалося перехопити.

На супутникових знімках, які також вже з'явилися у мережі, можна побачити, що знищено головну будівлю застави, а територія навкруги випалена пожежею. Більше розгледіти не вдається через вкрай низьку якість зйомки.

Фото: наслідки удару по об'єктах ФСБ в Криму (Мілітарний)

Російські ЗМІ пишуть, що внаслідок удару було пошкоджено шість патрульних катерів на повітряних подушках, загинув один росіянин. Росіяни помилково приписали атаку українським крилатим ракетам "Нептун".

Зазначимо, ракетний удар по Армянську став частиною комбінованого удару Сил оборони України по Криму. Внаслідок удару в Сімферополі було знищено два гелікоптери росіян. А підрозділ "Примари" відзвітував про знищення російської ППО на півострові.

Ракети "Фламінго"

Зазначимо, нещодавно ми писали, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго". Важливо зазначити, що новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk. Ракета дуже вдало пройшла державні випробування.

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що це дуже потужна зброя. І пообіцяв розповісти більше, коли настане "ключовий момент".

КримВійна в Україні