Ракети "Фламінго" уразили об'єкти ФСБ в окупованому Криму, - ЗМІ

Зазначається, що ударом ракет було уражено прикордонну заставу та базу патрульних катерів поблизу Армянська в Криму. Власні джерела розповіли виданню, що удару завдали ракетами "Фламінго", тоді як ЗМІ раніше писали про ракети "Нептун".

Зранку 30 серпня кілька ракет прилетіло по російських об'єктах. Відео запуску ракет було опубліковано у мережі українським моніторинговим каналом "Николаевский Ванек": з українського узбережжя запустили три ракети. Жодну росіянам не вдалося перехопити.

На супутникових знімках, які також вже з'явилися у мережі, можна побачити, що знищено головну будівлю застави, а територія навкруги випалена пожежею. Більше розгледіти не вдається через вкрай низьку якість зйомки.

Фото: наслідки удару по об'єктах ФСБ в Криму (Мілітарний)

Російські ЗМІ пишуть, що внаслідок удару було пошкоджено шість патрульних катерів на повітряних подушках, загинув один росіянин. Росіяни помилково приписали атаку українським крилатим ракетам "Нептун".