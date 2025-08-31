ua en ru
Дрони атакували Сімферополь: знищено два вертольоти РФ, - OSINT-аналітик

Неділя 31 серпня 2025 15:57
Дрони атакували Сімферополь: знищено два вертольоти РФ, - OSINT-аналітик Фото: стверджується, що знищено Мі-8 і Мі-24 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 30 серпня, дрони атакували Сімферополь. Унаслідок атаки в місцевому аеропорту знищено два російські вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост аналітичного авіаційного ресурсу AviVector у соцмережі Х.

"Безпілотники знищили два вертольоти в аеропорту Сімферополя 30 серпня. (Цього дня - ред.), близько 06:30 UTC (за київським часом 9:30), російські моніторингові ресурси зафіксували рух безпілотників у бік аеропорту Сімферополя. Пізніше в мережі з'явилися кадри пожежі в районі аеропорту", - пише ресурс.

Далі аналітики пишуть, що порівняли знімки із супутника за два дні - 30 серпня о 09:02 UTC і 22 серпня о 09:07 UTC. Згідно з кадрами, за попередніми даними, в районі, де були гелікоптери Мі-8 і Мі-24, - видно пожежу.

Дрони знищують техніку ворога

Нагадаємо, що 31 грудня 2024 року українські розвідники за допомогою морських дронів знищили два російські гелікоптери Мі-8 у Чорному морі. Крім того, ще один був підбитий.

Також відомо, що кілька місяців тому, в ніч на 28 червня, СБУ завдала удару по військовому аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму.

У результаті атаки було знищено три ударні вертольоти окупантів Мі-8, Мі-26 і Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

