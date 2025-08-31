"Налетіли і спалили": "Примари" ГУР знищили важливі цілі в Криму
Спецпідрозділ ГУР "Примари" провів чергову операцію в Криму, знищивши одразу кілька ключових систем російської ППО та зв’язку, серед яких комплекс С-400.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управляння розвідки України.
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму.
Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей:
- РЛК "утьос-Т";
- радіотелескоп РТ-70;
- комплекс "ґлонасс" в куполі;
- БРЛС МР-10М1 "мис" М1;
- РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", - зауважили в ГУР.
Зауважимо, що днями розвідникам вдалося успішно вразити дороговартісну ціль в тимчасово окупованому Криму.
Йдеться про російську радіолокаційну систему зі складу С-400. На початку літа українські дрони спецпідрозділу “Примари” також успішно уразили російську систему ППО С-400 в Криму.
Під удар тоді потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.