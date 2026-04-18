Ракети для F-16 та нові ППО: Україна уклала потужну угоду з Diehl Defence

Установки IRIS-T SLM та IRIS-T SLS вже стали фундаментом багатошарового захисту українського неба. Генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух офіційно підтвердив ці плани. Мова йде про "конкретні рішення", які дозволять швидше отримувати дефіцитні ракети для перехоплення ворожих цілей.

"Ми зосередилися на збільшенні та прискоренні постачання ракет для систем IRIS-T. Ці системи вже довели свою ефективність у бойових умовах і є ключовим компонентом архітектури протиповітряної оборони", - наголосив Михайло Федоров.

Ракети для F-16 та боротьба з балістикою

Крім цього Україна та німецькі зброярі обговорили розвиток ракетних проєктів спеціально для винищувачів F-16. Це може стати технологічним проривом для українських Повітряних сил.

Які напрямки стали пріоритетними:

розробка нових ракет класу "повітря-повітря";

впровадження технологій для боротьби з балістичними ракетами;

постачання боєприпасів великої дальності за фінансування Євросоюзу;

вдосконалення радіолокаційних систем (радарів).

Окремим пунктом угоди стала можливість випробування новітніх оборонних рішень безпосередньо в Україні. Бойовий досвід ЗСУ допоможе німецьким інженерам вдосконалювати техніку в реальному часі.

Федоров підкреслив, що ця співпраця є системною. Вона не лише закриває поточні потреби фронту, а й створює базу для майбутньої безпеки всього континенту.

"Я вдячний Diehl Defence за підтримку та готовність до розширення співпраці. Це системна робота, яка посилює захист неба України та підвищує безпеку в усій Європі", - сказав міністр.