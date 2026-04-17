Арсенали порожні: США відкладають постачання зброї до ЄС, а значить і до України
Сполучені Штати почали затримувати постачання озброєння своїм європейським союзникам. Причиною стало критичне виснаження американських запасів через тривалу війну з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Reuters.
Затримки стосуються контрактів, які були підписані та оплачені заздалегідь, кажуть джерела агенції. Мова йде про декілька держав, які займають стратегічно важливі позиції на континенті.
Найбільше занепокоєння висловлюють у Балтійському регіоні та Скандинавії. Саме ці країни мають спільний кордон із РФ й постачання зброї для них - це питання безпеки. Звичайно, Європі доводиться ділитись зброєю і з Україною, тому затримка негативно відіб'ється на всіх.
Зброю купували в рамках програми Foreign Military Sales (FMS) - це офіційний механізм, де уряд США виступає посередником. Але навіть державні гарантії не рятують від дефіциту. США вже повідомили союзників про затримки.
Виснаження запасів: від України до Ірану
Арсенали США не безмежні, а війна проти Ірану, яка почалася з масованих авіаударів 28 лютого, стала "останньою краплею". Але проблеми почалися набагато раніше.
Американські запаси скорочувалися поступово:
- з 2022 року - через допомогу Україні у відбитті російської агресії;
- з кінця 2023 року - через військову підтримку Ізраїлю в Секторі Гази;
- з початку 2026 року - через пряме зіткнення з Тегераном.
Особливий дефіцит спостерігається у сегменті систем ППО. Тегеран випустив сотні ракет і дронів по країнах Перської затоки й для їх перехоплення США масово використовують ракети PAC-3 Patriot. Це саме ті перехоплювачі, які критично необхідні Україні для захисту від російської балістики та європейським країнам для стримування РФ.
Дипломатична напруга та "претензії" Вашингтона
У європейських столицях зростає роздратування й чиновники скаржаться, що затримки ставлять їх у скрутне становище. Дехто вже закликає переорієнтуватися на зброю виключно європейського виробництва.
США роками тиснули на партнерів по НАТО, щоб ті купували саме американське. Тепер Вашингтон не може виконати власні обіцянки.
У Білого дому чиновники звинувачують Європу в пасивності. Вони стверджують: зброя потрібна на Близькому Сході, бо європейці не допомагають США та Ізраїлю відкрити Ормузьку протоку.
Яка ситуація з американським ВПК та ракетами для ППО України
Через велику кількість замовлень та власні потреби Трамп розглядає можливість залучити автовиробників для виробництва зброї. Американські оборонні чиновники обговорюють залучення виробничих потужностей з General Motors та Ford Motor.
На тлі кризи в постачання зброї США у Європі вирішено акцентувати зусилля на власному виробництві необхідних боєприпасів, в тому числі для допомоги Україні. За оцінками єврокомісара з оборони, РФ, як і раніше, виробляє значно більше озброєнь, ніж країни Євросоюзу.
Водночас ЗСУ змушені обережно витрачати запас ракет для систем Patriot. Через інтенсивність російських атак військові змушені економити боєприпаси.
Днями Володимир Зеленський сказав, що в Україні зараз критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot. Зброї у Києва буде ще менше у випадку, якщо війна затягнеться.