Ракеты для F-16 и новые ПВО: Украина заключила мощное соглашение с Diehl Defence

Украина и немецкая компания Diehl Defence договорились о новых поставках IRIS-T и совместной разработке ракет для F-16. Стороны договорились о резком увеличении поставок и начале совместных проектов в сфере авиационного вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию министра обороны Украины Михаила Федорова в Linkedin.
Установки IRIS-T SLM и IRIS-T SLS уже стали фундаментом многослойной защиты украинского неба. Генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух официально подтвердил эти планы. Речь идет о "конкретных решениях", которые позволят быстрее получать дефицитные ракеты для перехвата вражеских целей.
"Мы сосредоточились на увеличении и ускорении поставок ракет для систем IRIS-T. Эти системы уже доказали свою эффективность в боевых условиях и являются ключевым компонентом архитектуры противовоздушной обороны", - отметил Михаил Федоров.
Кроме этого Украина и немецкие оружейники обсудили развитие ракетных проектов специально для истребителей F-16. Это может стать технологическим прорывом для украинских Воздушных сил.
Какие направления стали приоритетными:
Отдельным пунктом соглашения стала возможность испытания новейших оборонных решений непосредственно в Украине. Боевой опыт ВСУ поможет немецким инженерам совершенствовать технику в реальном времени.
Федоров подчеркнул, что это сотрудничество является системным. Оно не только закрывает текущие потребности фронта, но и создает базу для будущей безопасности всего континента.
"Я благодарен Diehl Defence за поддержку и готовность к расширению сотрудничества. Это системная работа, которая усиливает защиту неба Украины и повышает безопасность во всей Европе", - сказал министр.
Сейчас Украина движется в направлении разработки собственных систем ПВО всех стандартов, заявил Владимир Зеленский. По его словам, речь идет обо всех необходимых форматах ПВО - системы, ракеты и тому подобное. Особое внимание уделяется борьбе с баллистикой.
Также стало известно, что вражеский "Шахед" впервые был сбит частной системой ПВО. Это произошло в небе над Харьковской областью, заявил Михаил Федоров.
Тем временем арсеналы США исчерпываются и Вашингтон задерживает поставки оружия в Европу. Это значит, что и украинские системы ПВО пострадают от нехватки боеприпасов.