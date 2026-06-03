Ракеты в дефиците, но есть "хорошие новости": Зеленский и Рютте сделали заявления о Patriot

Украина продолжает испытывать дефицит ракет PAC-3 для Patriot, но поставки из США не прекращаются. В то же время Киев работает над новым решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киеве.

Рютте заявил, что ракеты-перехватчики PAC-2 и PAC-3 остаются одним из ключевых элементов защиты Украины от российских воздушных атак. По его словам, поставки этих боеприпасов из США продолжаются на постоянной основе.

"Хорошие новости в том, что поставки этих ключевых перехватчиков продолжаются из США в Украину каждый день и каждую неделю", - подчеркнул он.

Он отметил, что, несмотря на эффективную работу украинской ПВО, российским войскам все еще удается наносить удары. В то же время значительную часть ракет удается перехватывать именно благодаря системам Patriot.

По словам генсека НАТО, союзники также подтвердили готовность и в дальнейшем финансировать программу PURL, через которую обеспечиваются поставки ракет для Украины.

"Но всегда есть риски, что интенсивные военные операции будут влиять на имеющиеся запасы. Но это на PURL не влияет. Возможно, в будущем, но не сейчас. Мы делаем все, чтобы удостовериться, что производство будет наращиваться, чтобы мы могли поставлять то, что у нас на складах", - добавил он.

Почему у Украины возник дефицит PAC-3

В то же время Зеленский отметил, что дефицит ракет PAC-3 для Украины возник не сегодня. По его словам, ранее партнеры передавали их в необходимых объемах, однако ситуация изменилась после начала конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы получали от партнеров ракеты PAC-3 в соответствующем количестве, но потом в разы количество в месяц было уменьшено. Это было не из-за дефицита денег. Здесь мы все работали, мы начали покупать. Мы находили деньги, мы обеспечивали. Но все равно количество было меньше от начала конфликта на Ближнем Востоке", - пояснил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что сокращение поставок коснулось не только ракет PAC-3, но и других видов вооружения. Часть потребностей удалось закрыть за счет украинского производства, но заменить PAC-3 пока невозможно.

"Тогда было решение искать везде. Мы заключили и drone deal с разными странами, были открытые договоренности и закрытые по баллистике. Чтобы партнеры, которые что-то получили от Украины, могли дать что-то другое, что помогло бы сбивать баллистику", - добавил он.

Украина хочет производить Patriot вместе с партнерами

Отдельным направлением работы стали переговоры с США о получении лицензии на производство систем Patriot.

"Мы говорили в свое время с предыдущей администрацией США и также мы говорим с действующей администрацией относительно лицензий на Patriot, чтобы можно было их производить в Украине или вместе с партнерами по НАТО", - сообщил Зеленский.

По его словам, производство Patriot в Украине или совместно с европейскими союзниками стало бы дополнительным шагом к укреплению оборонных возможностей государства и всей Европы.

"Это совпадает с имеющимся курсом президента США на то, чтобы Европа могла делать сама для своей защиты. Мы будем и в дальнейшем на этом сосредоточены. Я благодарен всем партнерам, которые помогают с этим месседжем для Америки, что мы в Европе можем производить то, что поможет и Европе, и Америке, и союзникам. И Patriot это касается в первую очередь", - подытожил глава государства.