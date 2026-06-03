Fire Point вперше показала майбутню ракету проти балістики (відео випробувань)
Компанія Fire Point вперше провела випробування ракети FP-7.X, яка ляже в основу антибалістичної системи FREYJA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву технічного директора компанії Ірини Терех у Facebook.
"На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий польот ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA", - розповіла вона.
Терех наголосила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки.
Крім того, Терех зауважила, що кожне успішне випробування нової ракети є кроком у бік технологічного суверенітету країни.
Головний конструктор Fire Point Денис Штілерман оприлюднив характеристики FP-7.X в X.
Фото: характеристики ракети FP-7.X (x.com/DenShtilierman)
Зокрема, боєприпас виготовлений із композитних матеріалів і здатний розвивати швидкість від 1500 до 2000 метрів за секунду. Його довжина становить 7,25 метра, зовнішній діаметр - 1,15 метра, тоді як діаметр фюзеляжу сягає 0,53 метра.
Ракета обладнана напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення, розробку якої планують вести у співпраці з німецькою компанією Diehl Defence, відомою системами IRIS.
Нагадаємо, Штіллерман нещодавно заявив, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 мають стати аналогом американських ATACMS. Водночас він зауважив, що вони коштуватимуть удвічі менше.
Зазначимо, у ПС заявили про гострий дефіцит ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T. Деякі підрозділи залишаються майже без боєкомплекту, а представники Повітряних сил змушені буквально випрошувати по 5-10 одиниць.