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Fire Point вперше показала майбутню ракету проти балістики (відео випробувань)

17:04 03.06.2026 Ср
2 хв
Ще один крок самостійного закриття Україною свого неба
aimg Валерій Ульяненко
Fire Point вперше показала майбутню ракету проти балістики (відео випробувань) Ілюстративне фото: Fire Point випробувала ракету-перехоплювач FP-7.X (скрін відео)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Компанія Fire Point вперше провела випробування ракети FP-7.X, яка ляже в основу антибалістичної системи FREYJA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву технічного директора компанії Ірини Терех у Facebook.

"На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий польот ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA", - розповіла вона.

Терех наголосила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки.

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Крім того, Терех зауважила, що кожне успішне випробування нової ракети є кроком у бік технологічного суверенітету країни.

Головний конструктор Fire Point Денис Штілерман оприлюднив характеристики FP-7.X в X.

Фото: характеристики ракети FP-7.X (x.com/DenShtilierman)

Зокрема, боєприпас виготовлений із композитних матеріалів і здатний розвивати швидкість від 1500 до 2000 метрів за секунду. Його довжина становить 7,25 метра, зовнішній діаметр - 1,15 метра, тоді як діаметр фюзеляжу сягає 0,53 метра.

Ракета обладнана напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення, розробку якої планують вести у співпраці з німецькою компанією Diehl Defence, відомою системами IRIS.

Нагадаємо, Штіллерман нещодавно заявив, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 мають стати аналогом американських ATACMS. Водночас він зауважив, що вони коштуватимуть удвічі менше.

Зазначимо, у ПС заявили про гострий дефіцит ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T. Деякі підрозділи залишаються майже без боєкомплекту, а представники Повітряних сил змушені буквально випрошувати по 5-10 одиниць.

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