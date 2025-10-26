З ракетами "Фламінго" була проблема: Зеленський сказав, чи буде виконано держзамовлення

"Була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують", - сказав президент.

Водночас він зазначив, що держзамовлення буде повністю виконане до кінця року. Зеленський запевнив, що наша держава знайшла власні ресурси, щоб проплатити. Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують.

"Мало того, усі задоволені, які ті ракети, що вже полетіли, спрацювали", - переказала слова президента Алла Мазур.