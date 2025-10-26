С ракетами "Фламинго" была проблема: Зеленский сказал, будет ли выполнен госзаказ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с выпуском украинских ракет "Фламинго" была проблема. Однако госзаказ все же будет выполнен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в телефонном разговоре с ведущей "ТСН Тиждень" Аллой Мазур.
"Была технологическая проблема на производстве "Фламинго". Есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают", - сказал президент.
В то же время он отметил, что госзаказ будет полностью выполнен до конца года. Зеленский заверил, что наше государство нашло собственные ресурсы, чтобы проплатить. Поэтому Украина будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают.
"Мало того, все довольны, что те ракеты, которые уже полетели, сработали", - пересказала слова президента Алла Мазур.
Напомним, в конце августа СМИ написали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго".
Вскоре министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил производство этих ракет и добавил, что украинская крылатая ракета "Фламинго" - это очень мощное и дальнобойное оружие".
Уже в октябре The Economist написало, что Украина начала использовать "Фламинго" для ударов по РФ.
В частности, 9 октября издание Welt написало, что Украина применила три ракеты "Фламинго" собственного производства, чтобы ударить по базе разведки ФСБ в оккупированном Крыму.