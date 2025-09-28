"Ракета опинилася на кухні". Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польші
Російські окупанти пошкодили посольство Польщі у Києві під час ранкової атаки 28 вересня. Елемент російської ракети впав на будівлю дипломатичної установи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар речника міністерства закордонних справ Польщі Павла Вронського, опублікований TVP World.
За словами Вронського, попередньо уламок російської ракети впав на дах консульського відділу посольства Польщі в Києві та пробив скло в будівлі, влетівши всередину та потрапивши на кухню.
"Ракета опинилася на кухні. Ніхто не постраждав. Робота посольства не була перервана", - сказав він.
Пізніше Вронський підтвердив, що це був саме уламок російської ракети. Він влучив у те ж місце, яке було пошкоджене під час минулого інциденту.
"Уламок ракети пошкодив дах, той самий, який був відремонтований після попереднього такого нападу. Втрати незначні, але їх оцінка ще триває. ", - сказав Вронський.
Він додав, що інцидент не вплине на роботу посольства в Україні. В понеділок, 29 вересня, консульський відділ буде працювати у звичайному режимі.
Зазначимо, що минулого року консульський відділ Польщі в Києві зазнав пошкоджень під час ракетної атаки росіян 4 липня. Тоді також обійшлося без постраждалих, а збиток був незначним.
Обстріл Києва 28 вересня: що відомо
Російські окупанти 28 вересня завдали по Україні комбінованого удару, випустивши 643 цілі по Україні. 611 цілей знешкодила протиповітряна оборона. Більшість ракет та дронів прийшлася на Київ та Білу Церкву.
В Києві дуже сильних руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. Зруйновано цілу вулицю. Також під ударом опинився Інститут кардіології. Відомо, що четверо людей у столиці загинули, а понад 70 отримали поранення.
Також атака пошкодила автомобілі на парковці представництва Євросоюзу в Україні. Загалом атака тривала 12 годин. Лідери європейських країн вже висловили обурення черговим російським терактом.