ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Ракета оказалась на кухне". Во время атаки на Киев пробило крышу посольства Польши

Украина, Воскресенье 28 сентября 2025 18:10
UA EN RU
"Ракета оказалась на кухне". Во время атаки на Киев пробило крышу посольства Польши Иллюстративное фото: посольство Польши в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты повредили посольство Польши в Киеве во время утренней атаки 28 сентября. Элемент российской ракеты упал на здание дипломатического учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера министерства иностранных дел Польши Павла Вронского, опубликованный TVP World.

По словам Вронского, предварительно обломок российской ракеты упал на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве и пробил стекло в здании, влетев внутрь и попав на кухню.

"Ракета оказалась на кухне. Никто не пострадал. Работа посольства не была прервана", - сказал он.

Позже Вронский подтвердил, что это был именно осколок российской ракеты. Он попал в то же место, которое было повреждено во время прошлого инцидента.

"Обломок ракеты повредил крышу, ту самую, которая была отремонтирована после предыдущего такого нападения. Потери незначительны, но их оценка еще продолжается.", - сказал Вронский.

Он добавил, что инцидент не повлияет на работу посольства в Украине. В понедельник, 29 сентября, консульский отдел будет работать в обычном режиме.

Отметим, что в прошлом году консульский отдел Польши в Киеве получил повреждения во время ракетной атаки россиян 4 июля. Тогда также обошлось без пострадавших, а ущерб был незначительным.

Обстрел Киева 28 сентября: что известно

Российские оккупанты 28 сентября нанесли по Украине комбинированный удар, выпустив 643 цели по Украине. 611 целей обезвредила противовоздушная оборона. Большинство ракет и дронов пришлось на Киев и Белую Церковь.

В Киеве очень сильным разрушениям подвергся жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке. Разрушена целая улица. Также под ударом оказался Институт кардиологии. Известно, что четыре человека в столице погибли, а более 70 получили ранения.

Также атака повредила автомобили на парковке представительства Евросоюза в Украине. В общем атака продолжалась 12 часов. Лидеры европейских стран уже выразили возмущение очередным российским терактом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Украина Польша
Новости
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых, в Киеве погибли медсестра и пациент
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых, в Киеве погибли медсестра и пациент
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"