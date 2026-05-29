Ракета Blue Origin вибухнула під час запуску: NASA ризикує втратити місячну програму

На території Космічного центру імені Кеннеді у Флориді сталася масштабна аварія. Важка ракета-носій New Glenn, яку компанія Blue Origin розробила спеціально для місячної програми NASA, вибухнула за кілька секунд після запуску двигунів. Величезна вогняна куля повністю знищила стартовий майданчик.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Що сталося на мисі Канаверал?

Інцидент відбувся приблизно о 21:00 (за місцевим часом) у період так званого "гарячого" випробування, коли ракета запускає двигуни, але залишається закріпленою на землі.

Буквально за секунди після старту систему охопило полум'я. Потужна вибухова хвиля змусила здригнутися будинки у прилеглих містах Кейп-Канаверал та Коко-Біч, а заграву від пожежі зафіксували навіть у Південній Кароліні.

Засновник компанії Джефф Безос оперативно відреагував на подію, зазначивши, що всі співробітники живі, здорові та перебувають у безпеці. Водночас мільярдер назвав цей інцидент "дуже важким днем", але запевнив, що компанія відбудує майданчик і повернеться до польотів.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

Пожежа на стартовому комплексі №36 тривала понад дві години після вибуху, проте місцева влада заявила, що загрози отруєння токсичними випарами немає.

Чому цей вибух - удар під дих для NASA?

Аварія New Glenn є колосальним випробуванням для графіку NASA. Лише за два дні до катастрофи Blue Origin виграла великий контракт на запуск першої з трьох місій, які мали розпочати будівництво майбутньої місячної бази вартістю 20 мільярдів доларів.

Крім того, компанія Безоса веде запеклу боротьбу зі SpaceX Ілона Маска за створення посадкових модулів для висадки астронавтів на поверхню Місяця у рамках майбутніх місій Artemis III (2027 рік) та Artemis IV (2028 рік). Тепер ці терміни доведеться кардинально переглянути.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман вже заявив, що агенція проведе повну оцінку ситуації. Він підкреслив, що космічні польоти не вибачають помилок, а створення важких ракет - це неймовірно складний процес.

NASA is aware of the anomaly that occurred tonight at Launch Complex 36 involving Blue Origin’s New Glenn rocket at Cape Canaveral Space Force Station. ⁰⁰Spaceflight is unforgiving, and developing new heavy-lift launch capability is extraordinarily difficult. We will work with… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 29, 2026

Поки Blue Origin офіційно називає вибух "аномалією", експерти очікують на чергове примусове зупинення випробувальних космічних польотів від Федерального авіаційного управління США (FAA).