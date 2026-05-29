ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Ракета Blue Origin вибухнула під час запуску: NASA ризикує втратити місячну програму

11:33 29.05.2026 Пт
3 хв
Амбітні плани космічної агенції опинилися під загрозою зриву
aimg Ольга Завада
Ракета Blue Origin вибухнула під час запуску: NASA ризикує втратити місячну програму Безос зазнав фіаско, поки Маск готує свій Starship (фото: Blue Origin)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На території Космічного центру імені Кеннеді у Флориді сталася масштабна аварія. Важка ракета-носій New Glenn, яку компанія Blue Origin розробила спеціально для місячної програми NASA, вибухнула за кілька секунд після запуску двигунів. Величезна вогняна куля повністю знищила стартовий майданчик.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Більше цікавого: James Webb зафіксував чорну діру, що існувала від початку Всесвіту: відкриття ламає теорії космосу

Що сталося на мисі Канаверал?

Інцидент відбувся приблизно о 21:00 (за місцевим часом) у період так званого "гарячого" випробування, коли ракета запускає двигуни, але залишається закріпленою на землі.

Буквально за секунди після старту систему охопило полум'я. Потужна вибухова хвиля змусила здригнутися будинки у прилеглих містах Кейп-Канаверал та Коко-Біч, а заграву від пожежі зафіксували навіть у Південній Кароліні.

Засновник компанії Джефф Безос оперативно відреагував на подію, зазначивши, що всі співробітники живі, здорові та перебувають у безпеці. Водночас мільярдер назвав цей інцидент "дуже важким днем", але запевнив, що компанія відбудує майданчик і повернеться до польотів.

Пожежа на стартовому комплексі №36 тривала понад дві години після вибуху, проте місцева влада заявила, що загрози отруєння токсичними випарами немає.

Чому цей вибух - удар під дих для NASA?

Аварія New Glenn є колосальним випробуванням для графіку NASA. Лише за два дні до катастрофи Blue Origin виграла великий контракт на запуск першої з трьох місій, які мали розпочати будівництво майбутньої місячної бази вартістю 20 мільярдів доларів.

Крім того, компанія Безоса веде запеклу боротьбу зі SpaceX Ілона Маска за створення посадкових модулів для висадки астронавтів на поверхню Місяця у рамках майбутніх місій Artemis III (2027 рік) та Artemis IV (2028 рік). Тепер ці терміни доведеться кардинально переглянути.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман вже заявив, що агенція проведе повну оцінку ситуації. Він підкреслив, що космічні польоти не вибачають помилок, а створення важких ракет - це неймовірно складний процес.

Поки Blue Origin офіційно називає вибух "аномалією", експерти очікують на чергове примусове зупинення випробувальних космічних польотів від Федерального авіаційного управління США (FAA).

Читайте більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
NASA
Новини
Летіли дрони та балістика, є 15 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, є 15 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем