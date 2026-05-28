James Webb зафіксував чорну діру, що існувала від початку Всесвіту: відкриття ламає теорії космосу

Космічний телескоп James Webb надав астрономам перші прямі докази існування надмасивної чорної діри, яка була гігантською від самого свого зародження. Об'єкт сформувався без традиційної фази зоряного колапсу та тривалого поглинання навколишньої речовини, а це повністю спростовує класичні наукові сценарії розвитку Всесвіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESA Webb .

Унікальний об'єкт на межі Всесвіту

Професор Роберто Маоліно з Кавендіської лабораторії Кембриджа та Інституту космології Кавлі назвав відкриття "повним переглядом уявлень про те, як утворюються і ростуть чорні діри".

"Десятиліттями у науковому світі панувала думка, що великі зірки з часом колапсують, поступово втягуючи у себе навколишню матерію і збільшуючи масу протягом мільярдів років", - зазначає вчений.

Проте детальні спостереження за об'єктом QSO1, який належить до класу так званих "Маленьких червоних цяток", показали зовсім іншу картину. Космічний об'єкт існував уже через 700 мільйонів років після Великого вибуху, хоча раніше вважалося, що для формування надмасивної чорної діри потрібно щонайменше мільярд років.

Маса знахідки у 40 мільйонів разів більша за масу Сонця і розташована на відстані 13 мільярдів світлових років від Землі.

Вчені підкреслили, що це перший в історії випадок прямого вимірювання маси чорної діри, яка існувала у перший мільярд років життя Всесвіту.

Researchers have made the first direct mass measurement of a black hole in the early universe using #NASAWebb. The supermassive black hole in Abell2744-QSO1 seems to predate its galaxy and may have formed within the first second after the big bang: https://t.co/TiRs3ZBBnq pic.twitter.com/8fuiVQYYEV — Space Telescope Science Institute (@SpaceTelescope) May 27, 2026

Ідеальне обертання

Досі всі підрахунки ваги чорних дір у ранньому Всесвіті були приблизними - вчені будували здогадки на базі того, що бачили навколо Землі. Проте з об'єктом QSO1 усе інакше.

Астрономам вперше вдалося виміряти його масу точно завдяки тому, що розпечений газ навколо діри кружляє за принципом звичайної каруселі. Цей рух підпорядковується простим законам гравітації - так само, як Земля та інші планети обертаються навколо Сонця.

За словами дослідника Ігнаса Юоджбаліса, саме таке правильне колове обертання доводить, що у самому центрі ховається один надпотужний гігант, який утримує все навколо себе.

"Якби ця вага була розмита між мільйонами дрібних зірок, то космічний газ рухався б хаотично, а не утворював ідеальне космічне коло", - пояснив вчений.

До чого тут темна матерія?

Рідкісне відкриття не спростовує теорію Великого вибуху, проте вимагає нових математичних обґрунтувань. Фізики з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) припускають, що розгадка такої аномальної швидкості росту криється у темній матерії.

Згідно з теоретичними розрахунками, під час розпаду темної матерії виділяються фотони, які сильно нагрівають водневий газ. Розігрітий водень під дією гравітації міг дуже швидко згущуватися у гігантські хмари, які колапсували безпосередньо у надмасивну чорну діру без тривалого етапу формування окремих зірок.

Наразі ця гіпотеза залишається теоретичною, оскільки вчені досі не мають прямих даних про точний склад темної матерії, проте саме вона допомагає узгодити нові спостереження астрономів із чинними законами фізики.