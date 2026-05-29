Ракета Blue Origin взорвалась во время запуска: NASA рискует потерять лунную программу

11:33 29.05.2026 Пт
3 мин
Амбициозные планы космического агентства оказались под угрозой срыва
aimg Ольга Завада
Ракета Blue Origin взорвалась во время запуска: NASA рискует потерять лунную программу Безос потерпел фиаско, пока Маск готовит свой Starship (фото: Blue Origin)
На территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде произошла масштабная авария. Тяжелая ракета-носитель New Glenn, которую компания Blue Origin разработала специально для лунной программы NASA, взорвалась через несколько секунд после запуска двигателей. Огромный огненный шар полностью уничтожил стартовую площадку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Что произошло на мысе Канаверал?

Инцидент произошел примерно в 21:00 (по местному времени) в период так называемого "горячего" испытания, когда ракета запускает двигатели, но остается закрепленной на земле.

Буквально через секунды после старта систему охватило пламя. Мощная взрывная волна заставила содрогнуться дома в близлежащих городах Кейп-Канаверал и Коко-Бич, а зарево от пожара зафиксировали даже в Южной Каролине.

Основатель компании Джефф Безос оперативно отреагировал на происшествие, отметив, что все сотрудники живы, здоровы и находятся в безопасности. В то же время миллиардер назвал этот инцидент "очень тяжелым днем", но заверил, что компания отстроит площадку и вернется к полетам.

Пожар на стартовом комплексе №36 продолжался более двух часов после взрыва, однако местные власти заявили, что угрозы отравления токсичными испарениями нет.

Почему этот взрыв - удар под дых для NASA?

Авария New Glenn является колоссальным испытанием для графика NASA. Всего за два дня до катастрофы Blue Origin выиграла крупный контракт на запуск первой из трех миссий, которые должны были начать строительство будущей лунной базы стоимостью 20 миллиардов долларов.

Кроме того, компания Безоса ведет ожесточенную борьбу со SpaceX Илона Маска за создание посадочных модулей для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках будущих миссий Artemis III (2027 год) и Artemis IV (2028 год). Теперь эти сроки придется кардинально пересмотреть.

Администратор NASA Джаред Айзекман уже заявил, что агентство проведет полную оценку ситуации. Он подчеркнул, что космические полеты не прощают ошибок, а создание тяжелых ракет - это невероятно сложный процесс.

Пока Blue Origin официально называет взрыв "аномалией", эксперты ожидают очередной принудительной остановки испытательных космических полетов от Федерального авиационного управления США (FAA).

