Ракета Blue Origin взорвалась во время запуска: NASA рискует потерять лунную программу

На территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде произошла масштабная авария. Тяжелая ракета-носитель New Glenn, которую компания Blue Origin разработала специально для лунной программы NASA, взорвалась через несколько секунд после запуска двигателей. Огромный огненный шар полностью уничтожил стартовую площадку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Что произошло на мысе Канаверал?

Инцидент произошел примерно в 21:00 (по местному времени) в период так называемого "горячего" испытания, когда ракета запускает двигатели, но остается закрепленной на земле.

Буквально через секунды после старта систему охватило пламя. Мощная взрывная волна заставила содрогнуться дома в близлежащих городах Кейп-Канаверал и Коко-Бич, а зарево от пожара зафиксировали даже в Южной Каролине.

Основатель компании Джефф Безос оперативно отреагировал на происшествие, отметив, что все сотрудники живы, здоровы и находятся в безопасности. В то же время миллиардер назвал этот инцидент "очень тяжелым днем", но заверил, что компания отстроит площадку и вернется к полетам.

Весь персонал учтен и в безопасности. Слишком рано знать первопричину, но мы уже работаем над ее поиском. Очень тяжелый день, но мы восстановим все, что нуждается в восстановлении, и вернемся к полетам. Это того стоит. - Jeff Bezos (@JeffBezos) 29 мая 2026 г.

Пожар на стартовом комплексе №36 продолжался более двух часов после взрыва, однако местные власти заявили, что угрозы отравления токсичными испарениями нет.

Почему этот взрыв - удар под дых для NASA?

Авария New Glenn является колоссальным испытанием для графика NASA. Всего за два дня до катастрофы Blue Origin выиграла крупный контракт на запуск первой из трех миссий, которые должны были начать строительство будущей лунной базы стоимостью 20 миллиардов долларов.

Кроме того, компания Безоса ведет ожесточенную борьбу со SpaceX Илона Маска за создание посадочных модулей для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках будущих миссий Artemis III (2027 год) и Artemis IV (2028 год). Теперь эти сроки придется кардинально пересмотреть.

Администратор NASA Джаред Айзекман уже заявил, что агентство проведет полную оценку ситуации. Он подчеркнул, что космические полеты не прощают ошибок, а создание тяжелых ракет - это невероятно сложный процесс.

NASA осведомлено об аномалии, которая произошла сегодня ночью на Launch Complex 36 с участием ракеты Blue Origin's New Glenn на станции космических сил на мысе Канаверал. ⁰⁰⁰Космические полеты неумолимы, и разработка новых возможностей запуска тяжелых ракет чрезвычайно сложна. Мы будем работать с... - Администратор NASA Джаред Айзекман (@NASAAdmin) 29 мая 2026 года

Пока Blue Origin официально называет взрыв "аномалией", эксперты ожидают очередной принудительной остановки испытательных космических полетов от Федерального авиационного управления США (FAA).