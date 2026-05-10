Космічні кораблі тепер моделюють за секунди: що може новий ШІ від NVIDIA

Спільний проєкт Flexcompute, Northrop Grumman та NVIDIA презентував інфраструктуру Physics AI, яка дає розробникам технології для прогнозування поведінки апаратів у вакуумі. Такий крок не просто прискорює симуляції, а радикально змінює підхід до конструювання космічних кораблів, роблячи їх легшими та витривалішими.

Що змінив новий підхід до моделювання?

Класичні методи вимагали створення гігантських масивів даних для кожної космічної місії. Ціль - переконатися, що гарячі гази двигуна випадково не пошкодять сонячні панелі чи порти стикування.

Що відбувається тепер:

Прискорення у 100 разів: те, що раніше займало місяці обчислень, тепер відбувається за лічені секунди.

Розуміння фізики: на відміну від звичайного ШІ, який лише аналізує статистику, система на базі NVIDIA Physics NeMo інтегрує фізичні закони безпосередньо в архітектуру моделі.

Цифрова прозорість: алгоритм не просто видає відповідь, а розраховує власний рівень впевненості для кожного прогнозу, що дозволяє інженерам приймати критичні рішення в режимі реального часу.

Вплив на майбутнє космічних польотів

Впровадження Physics AI відкриває шлях до більш стійкої та гнучкої космічної діяльності.

"Робота команди трансформує саму роль симуляції. Розробники не просто пришвидшують обчислення, а розширюють коло задач, які інженери можуть впевнено розв'язувати, та швидкість, з якою вони можуть діяти", - пояснює Вера Янг, президентка та співзасновниця Flexcompute.

"Ми розсуваємо межі передових космічних операцій. Співпрацюючи з Flexcompute та NVIDIA, ми прискорюємо інновації та терміни виконання місій, щоб надати клієнтам передові космічні можливості зі швидкістю, яка їм потрібна", - наголошує директор з основ ШІ у Northrop Grumman Фахад Хан.

Економічні та екологічні вигоди

Оптимізація процесів на орбіті веде до конкретних практичних результатів:

Економія палива: надточне моделювання дозволяє уникати зайвих витрат ресурсів під час маневрування.

Полегшені конструкції: розуміння точних фізичних навантажень дає можливість проектувати кораблі з меншим запасом міцності, що знижує вартість запуску.

Подовження терміну місій: коректне моделювання шлейфів запобігає передчасному зносу обладнання через термічні чи фізичні впливи.

"Перехід від сирої обчислювальної потужності до інтелектуальних систем, що "розуміють" закони природи, дозволяє скоротити цикл планування проєктів із років до тижнів, наближаючи епоху інтенсивного освоєння космосу", - резюмують розробники.