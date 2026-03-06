Ракет вистачить усім? У НАТО розкрили вплив подій в Ірані на українську ППО

Негативного впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні зброї США коштом союзників і країн-членів НАТО за програмою PURL наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в НАТО Альони Гетьманчук " Радіо Свобода ".

"Наразі не фіксуємо змін чи затримок в постачаннях за програмою PURL у зв'язку з подіями на Близькому Сході. Так само не бачимо наразі впливу на рішення, ухвалені на зустрічі у форматі "Рамштайн" щодо додаткових засобів ППО, наданих зі складів партнерів. Все в роботі", - сказала вона.

Гетьманчук також наголосила на важливості вчасних внесків від країн, які оплачують зброю із запасів США, щоб "американська сторона могла оперативно їх опрацьовувати і здійснювати відповідні постачання".

"Ми у свою чергу пояснюємо країнам-членам НАТО та партнерам Альянсу, що на сьогодні існує два шляхи, як допомогти нам ефективно та швидко захиститись від масованих ударів - насамперед балістичних: через внесок в програму PURL або через надання нам відповідних ракет-перехоплювачів зі своїх складів", - підкреслила посол.

Важливість ППО для України

Нагадаємо, балістичні ракети РФ є найскладнішими цілями для збиття українськими захисниками. Основна причина полягає у величезній швидкості та траєкторії польоту, що залишає системам ППО лічені хвилини на реакцію.

Станом на зараз більш ніж 80% території України залишаються незахищеними від ударів балістикою. Ефективно протидіяти таким атакам можуть лише комплекси типу Patriot або SAMP/T, яких на озброєнні ЗСУ все ще недостатньо.