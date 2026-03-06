ua en ru
Ракет вистачить усім? У НАТО розкрили вплив подій в Ірані на українську ППО

20:47 06.03.2026 Пт
2 хв
Американські ракети в Ірані витрачаються дуже активно
aimg Валерій Ульяненко
Ракет вистачить усім? У НАТО розкрили вплив подій в Ірані на українську ППО Ілюстративне фото: Україна отримує ракети для систем ППО без затримок (командування Повітряних сил ЗСУ)

Негативного впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні зброї США коштом союзників і країн-членів НАТО за програмою PURL наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в НАТО Альони Гетьманчук "Радіо Свобода".

Читайте також: Понад 2000 ракет на рік: у ЄС назвали критичну потребу України для ППО

"Наразі не фіксуємо змін чи затримок в постачаннях за програмою PURL у зв'язку з подіями на Близькому Сході. Так само не бачимо наразі впливу на рішення, ухвалені на зустрічі у форматі "Рамштайн" щодо додаткових засобів ППО, наданих зі складів партнерів. Все в роботі", - сказала вона.

Гетьманчук також наголосила на важливості вчасних внесків від країн, які оплачують зброю із запасів США, щоб "американська сторона могла оперативно їх опрацьовувати і здійснювати відповідні постачання".

"Ми у свою чергу пояснюємо країнам-членам НАТО та партнерам Альянсу, що на сьогодні існує два шляхи, як допомогти нам ефективно та швидко захиститись від масованих ударів - насамперед балістичних: через внесок в програму PURL або через надання нам відповідних ракет-перехоплювачів зі своїх складів", - підкреслила посол.

Важливість ППО для України

Нагадаємо, балістичні ракети РФ є найскладнішими цілями для збиття українськими захисниками. Основна причина полягає у величезній швидкості та траєкторії польоту, що залишає системам ППО лічені хвилини на реакцію.

Станом на зараз більш ніж 80% території України залишаються незахищеними від ударів балістикою. Ефективно протидіяти таким атакам можуть лише комплекси типу Patriot або SAMP/T, яких на озброєнні ЗСУ все ще недостатньо.

Крім того, у Кабміні наголошували, що Україні гостро бракує протибалістичних ракет. Причина полягає у тому, що країна-агресорка завдає ударів балістикою швидше, ніж західні партнери встигають поповнити свої запаси.

Крім того, Кабінет міністра дозволив підприємствам критичної інфраструктури створювати свої групи протиповітряної оборони. Це необхідно для того, щоб посилити їхній захист від атак РФ.

НАТО Сполучені Штати Америки ППО Війна в Україні
Новини
