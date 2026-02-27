Україні бракує протибалістичних ракет: Федоров анонсував кроки для посилення ППО

Україна обговорює створення спільних консорціумів з партнерами, щоб пришвидшити виробництво протибалістичних ракет. Українські оборонні компанії також можуть самостійно виробляти таку зброю.

Як передає РБК-Україна , міністр оборони України Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міноборони.

"Нам критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети", - сказав Федоров.

Федоров зробив заяву щодо виробництва протибалістичних ракет (інфографіка: РБК-Україна)

За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети.

"Нам потрібен окремий проєкт на це - там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти", - додав міністр.