Понад 2000 ракет на рік: у ЄС назвали критичну потребу України для ППО
Україні необхідно понад 2000 ракет для систем ППО щороку, щоб ефективно відбивати російські атаки.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію у Варшаві.
"Ракетний тур" Європою
Кубілюс розпочав спеціальний візит країнами ЄС, обравши Польщу як перший пункт.
За його словами, саме Варшава є ключовим майданчиком для розгортання європейського оборонного виробництва.
Єврокомісар наголосив, що ЄС готує потужний фінансовий пакет, де 60 млрд євро у 2026-2027 роках підуть на ракети, дрони та снаряди калібру 155 мм для України.
Дефіцит ракет для Patriot
Найбільшим викликом залишається забезпечення систем Patriot. Лише за зимовий період Україні знадобилося близько 700 ракет типів PAC-2 та PAC-3 - це фактично весь річний обсяг виробництва американських підприємств.
"Тепер цілком зрозуміло, що після іранської кризи для нас у Європі стало ще більш нагальним нарощувати виробництво засобів протиповітряної оборони та протибалістичних ракет", - резюмував Кубілюс.
Пріоритети та загрози
Єврокомісар підкреслив, що за 2025 рік Росія випустила по Україні майже 2000 ракет, з яких близько 900 були балістичними.
Саме тому потреба у понад 2000 ракет на рік є критичною для виживання української інфраструктури.
"З трьох основних пріоритетів (ракети, дрони, боєприпаси) виглядає так, що ракети зараз є дійсно найскладнішим завданням", - додав він.
Проблема захисту від балістики
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чому балістичні ракети РФ є найскладнішими цілями для збиття. Основна причина полягає у величезній швидкості та траєкторії польоту, що залишає системам ППО лічені хвилини на реакцію.
Наразі понад 80% території України залишаються незахищеними від ударів балістикою. Ефективно протидіяти таким атакам можуть лише комплекси типу Patriot або SAMP/T, яких на озброєнні ЗСУ все ще недостатньо.
Також у Кабміні наголошували, що Україні гостро бракує протибалістичних ракет, оскільки Росія випускає їх значно швидше, ніж західні партнери встигають виробляти нові запаси.
Крім того, для залучення інвестицій в оборонний сектор уряд ухвалив рішення, згідно з яким приватні компанії зможуть брати в оренду державні потужності для виробництва зброї та техніки.