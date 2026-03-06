Понад 2000 ракет на рік: у ЄС назвали критичну потребу України для ППО

Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію у Варшаві.

"Ракетний тур" Європою

Кубілюс розпочав спеціальний візит країнами ЄС, обравши Польщу як перший пункт.

За його словами, саме Варшава є ключовим майданчиком для розгортання європейського оборонного виробництва.

Єврокомісар наголосив, що ЄС готує потужний фінансовий пакет, де 60 млрд євро у 2026-2027 роках підуть на ракети, дрони та снаряди калібру 155 мм для України.

Дефіцит ракет для Patriot

Найбільшим викликом залишається забезпечення систем Patriot. Лише за зимовий період Україні знадобилося близько 700 ракет типів PAC-2 та PAC-3 - це фактично весь річний обсяг виробництва американських підприємств.

"Тепер цілком зрозуміло, що після іранської кризи для нас у Європі стало ще більш нагальним нарощувати виробництво засобів протиповітряної оборони та протибалістичних ракет", - резюмував Кубілюс.

Пріоритети та загрози

Єврокомісар підкреслив, що за 2025 рік Росія випустила по Україні майже 2000 ракет, з яких близько 900 були балістичними.

Саме тому потреба у понад 2000 ракет на рік є критичною для виживання української інфраструктури.

"З трьох основних пріоритетів (ракети, дрони, боєприпаси) виглядає так, що ракети зараз є дійсно найскладнішим завданням", - додав він.