У чому складність збиття російської балістики: Ігнат пояснив нюанси

Російські масовані атаки по Україні часто поєднують одразу кілька типів повітряних загроз - балістичні й крилаті ракети, а також ударні дрони. За таких умов навіть сучасні системи ППО працюють на межі можливостей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Patriot змушений "обирати" цілі

За словами Ігната, під час атак на великі міста, зокрема Київ, противник одночасно застосовує різні засоби ураження.

"Уявіть собі систему Patriot, коли вона працює проти балістики. Її радар дивиться в один бік і змушений перехоплювати балістичні ракети, а їх може бути десять і більше. А з іншого боку в цей час у напрямку комплексу летять крилаті ракети і "шахеди", - пояснив він.

Саме тому для захисту великих міст необхідна не одна система ППО. Крім того, самі комплекси Patriot також потребують прикриття.

Взаємодія ППО та авіації

Ігнат наголосив, що ключову роль відіграє координація між усіма органами військового управління та підрозділами.

Коли активно працюють наземні засоби протиповітряної оборони, українська авіація - літаки та гелікоптери - не може діяти в цьому ж повітряному просторі, аби уникнути дружнього вогню.

"Наша авіація може перехоплювати ворожі ракети чи БПЛА в інших областях або на підступах, ще до входу в зону дії наземної ППО", - зазначив він.

Дефіцит ракет і проблеми з перезарядкою

Окремою проблемою залишається нестача зенітних ракет. Під час потужних атак комплекси NASAMS чи IRIS-T інколи просто не встигають перезаряджатися.

"Наші люди працюють швидко і навчилися опановувати ці комплекси. Але питання в іншому - було б чим перезаряджатись", - підкреслив Ігнат.

Він визнав, що траплялися ситуації, коли деякі комплекси фактично залишалися без боєкомплекту.

"Не відкрию таємницю: стоїть NASAMS, а у пусковій замість шести ракет - лише дві. Решту доводилося розосереджувати, щоб прикрити більшу територію", - пояснив представник Повітряних сил.

Чому складно збивати "Іскандер-М"

За словами Ігната, балістичні ракети типу "Іскандер-М" опускаються на ціль майже вертикально і на надзвичайно високій швидкості, водночас здійснюючи маневри.

Patriot здатен перехоплювати балістику в радіусі до 25 кілометрів. За цей короткий час система має виявити ціль і точно розрахувати точку зустрічі зенітної ракети з ворожою.

"Коли "Іскандер-М" маневрує, це ускладнює визначення точки сходження. Тут і виникає проблематика", - зазначив він.

Цю проблему, за словами Ігната, партнерам озвучували ще понад рік тому, адже Росія постійно вдосконалює свою тактику.

Чи вдається збивати балістику

Попри складнощі, українська ППО демонструє результат.

"Як бачимо з останніх нічних обстрілів, балістичні "Іскандери-М", а також ракети С-300 і С-400 збиваються", - наголосив Ігнат.

Він додав, що Росія інколи застосовує зенітні ракети С-300 і С-400 у ролі ударних, аби зекономити дорожчі "Іскандери", оскільки таких ракет у противника залишається багато.